Spoiler BTS: Yet to Come in Cinemas yang Tayang Hari Ini, ARMY: Siapkan Tisu!

Jakarta, Beritasatu.com - Film BTS: Yet to Come in Cinemas resmi tayang hari ini di jaringan bioskop CGV Indonesia. Film yang menampilkan para personel BTS saat konser di Busan tahun lalu ini sudah ditunggu-tunggu para ARMY di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Salah satu ARMY yang sudah menyaksikan BTS: Yet to Come in Cinemas membocorkan informasi bahwa akan ada plot twist dalam film tersebut.

“Ini kata beberapa ARMY yang udah nonton YTC di Bioskop "siapkan tissue karena dibagian ending bakal ada plot twist ???? OMG !!!!! kok jadi deg-degan mau nonton ya,” tulis salah satu ARMY dilansir dalam Instagram @7bts.update2, Rabu (01/02/2023).

Lantas postingan tersebut pun menuai beragam komentar dari netizen yang belum sempat menontonnya.

"Kannnn gk mungkin juga mereka cuma nayangin konsernya pasti ada sesuatu yang mereka sampaikan lewat cinemas ini, dan sayangnya aku gk bisa nonton," kata salah satu netter.

"for everyone yang nonton harap spill ya," tulis netter lainnya.

"gabisa nonton, adakah yg mau berbagi nanti di dm ku? tulisan aja , cerita inti aja gausah video gpp," timpal yang lain.

"Nanti klo udah selesai semua, bisa spill dikit y guys

