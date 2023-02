Hati-hati! Studi Sebut Antidepresan Bisa Sebabkan Superbug

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah studi laboratorium menunjukkan bahwa antidepresan dapat mendorong bakteri menjadi superbug. Seperti yang diketahui, superbug adalah kondisi dimana bakteri kebal atau resisten terhadap obat atau antibiotik.

Mengutip laman Livescience dijelaskan bahwa sebetulnya antidepresan merupakan golongan obat yang berbeda dari kebanyakan. Namun sebuah studi baru menemukan bahwa terlalu sering mengonsumsi ini dapat menyebabkan resisten terhadap jenis obat lainnya.

"Bahkan setelah diteliti, bakteri tersebut dapat berkembang menjadi superbug. Tak hanya pada satu jenis obat saja, namun juga beberapa antibiotik," papar Jianhua Guo, penulis senior studi yang juga merupakan seorang profesor di Pusat Bioteknologi Air dan Lingkungan University of Queensland's Australian kepada majalah Nature.

Efek ini masih diamati pada hewan seperti tikus, jadi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menunjukkan apakah antidepresan membantu memicu munculnya superbug di lingkungan atau tubuh manusia, kata para ahli kepada Nature.

Dalam studi yang diterbitkan Proceedings of the National Academy of Sciences, Guo dan rekannya memaparkan bakteri Escherichia coli dengan dosis berbeda dari lima antidepresan umum: sertraline (Zoloft), duloxetine (Cymbalta), bupropion (Wellbutrin), escitalopram (Lexapro) dan agomelatine (Valdoxan). Selama periode dua bulan, tim masih terus menguji kepekaan bakteri terhadap 13 antibiotik.

Semua antidepresan mendorong E. coli untuk mengembangkan resistensi antibiotik, menurut hasil laporan. Akan tetapi sertraline dan duloxetine memiliki efek paling menonjol dan menghasilkan rasio sel bakteri resisten tertinggi terhadap sel normal. Guo sebelumnya menemukan bahwa antidepresan dapat membunuh atau memperlambat pertumbuhan bakteri tertentu, bakteri juga dapat menyesuaikan strategi untuk mengatasi obat, serta mereka juga punya cara lebih baik melawan antibiotik.

Semakin tinggi dosis antidepresan, semakin cepat bakteri E. coli mengembangkan resistensi, dan semakin banyak antibiotik yang terdampak. Sertraline juga mendorong sel bakteri untuk bertukar gen satu sama lain, ini dinamakan sebuah proses inti dalam penyebaran resistensi antibiotik, lapor Nature.

Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui apakah antidepresan memberikan efek pada bakteri dalam tubuh manusia.

“Yang mengejutkan, antidepresan sertraline dan duloxetine pada konsentrasi yang relevan secara klinis menyebabkan efek signifikan pada usus besar, hanya setelah 1 hari paparan,” para peneliti melaporkan.

Dengan kata lain, mungkin ada konsentrasi obat yang cukup tinggi di usus manusia untuk memicu resistensi.

Sumber: Livescience