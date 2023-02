10 Mitos Makanan Sehat Bernutrisi Ini Ternyata Tak Semuanya Benar

London, Beritasatu.com – Sejumlah mitos tentang makanan sehat tampaknya telah melekat di kepala Anda, dan jika melanggar akan buruk akibatnya. Seperti, konsumsi susu kedelai dapat meningkatkan risiko kanker payudara, makanan bebas lemak lebih sehat daripada makanan tinggi lemak, Vegan (pemakan daging) dan vegetarian kekurangan protein.

Beberapa mitos yang salah tentang nutrisi tampaknya melekat di kepala Anda. Jadi untuk meluruskan, kami mengajukan pertanyaan sederhana kepada pakar nutrisi top, dan inilah yang mereka katakan.

Mitos 1, Buah dan sayuran segar lebih sehat dari sayuran kaleng atau buah kering

Ini menjadi mitos yang dipercaya banyak orang sekian lama, bahwa"segar adalah yang terbaik". Namun kenyataannya penelitian telah menemukan bahwa buah dan sayuran beku, kalengan, dan kering bisa sama bergizinya dengan buah dan sayuran segar.

“Membeli (makanan kaleng) juga bisa menghemat uang, dan cara mudah untuk memastikan selalu ada buah dan sayuran tersedia di rumah,” kata Sara Bleich, direktur keamanan nutrisi dan pemerataan kesehatan di Departemen Pertanian AS dan seorang profesor kebijakan publik kesehatan di Harvard TH Chan School of Public Health.

Namun perlu diingat, makanan kalengan, beku, dan kering bisa juga mengandung gula tambahan, lemak jenuh, dan natrium, kata Dr. Bleich, jadi pastikan untuk membaca label nutrisi dan memilih produk yang meminimalkan bahan-bahan tersebut.

Mitos 2, Semua lemak itu jahat

Ketika penelitian yang diterbitkan pada akhir 1940-an menemukan korelasi antara diet tinggi lemak dan kadar kolesterol tinggi, para ahli beralasan bahwa jika Anda mengurangi jumlah lemak dalam makanan Anda, risiko penyakit jantung Anda akan turun. Pada tahun 1980-an, dokter, pakar kesehatan federal, industri makanan, dan media berita melaporkan bahwa diet rendah lemak dapat bermanfaat bagi semua orang, meskipun tidak ada bukti kuat bahwa hal itu akan mencegah masalah seperti penyakit jantung atau kelebihan berat badan dan obesitas.

Dr. Vijaya Surampudi, asisten profesor kedokteran di University of California, Los Angeles, Center for Human Nutrition mengatakan, akibat tuduhan kepada lemak membuat banyak orang, dan produsen makanan, mengganti kalori dari lemak dengan kalori dari karbohidrat olahan seperti tepung putih dan gula tambahan. Alih-alih membantu negara tetap langsing, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas naik secara signifikan," katanya.

Padahal, tambah dr Surampudi, tidak semua lemak itu jahat. Sementara jenis lemak tertentu, termasuk lemak jenuh dan trans, dapat meningkatkan risiko kondisi seperti penyakit jantung atau stroke.

Namun lemak sehat, seperti lemak tak jenuh tunggal (ditemukan dalam minyak zaitun dan minyak nabati lainnya, alpukat dan kacang-kacangan dan biji-bijian tertentu) dan lemak tak jenuh ganda ( ditemukan di bunga matahari dan minyak nabati lainnya, kenari, ikan, dan biji rami), sebenarnya membantu mengurangi risiko Anda.

Lemak baik juga penting untuk memasok energi, memproduksi hormon penting, mendukung fungsi sel dan membantu penyerapan beberapa nutrisi.

Jika Anda melihat produk berlabel "bebas lemak", jangan langsung menganggap itu sehat, kata Dr. Surampudi. Sebaliknya, utamakan produk dengan bahan sederhana dan tanpa tambahan gula.

Mitos 3, Kalori masuk dan kalori keluar faktor paling penting untuk berat badan

Memang benar bahwa jika Anda mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang Anda bakar, berat badan Anda mungkin akan bertambah. Dan jika Anda membakar lebih banyak kalori daripada yang Anda konsumsi, berat badan Anda mungkin akan turun, setidaknya untuk jangka pendek.

Tetapi penelitian tersebut tidak menunjukkan bahwa makan lebih banyak akan menyebabkan kenaikan berat badan yang berkelanjutan yang menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas.

“Sebaliknya, jenis makanan yang kita makan mungkin menjadi pendorong jangka panjang” dari kondisi tersebut, kata Dr. Dariush Mozaffarian, seorang profesor nutrisi dan kedokteran di Fakultas Ilmu dan Kebijakan Gizi Friedman di Universitas Tufts.

Makanan ultra-olahan, seperti camilan bertepung halus, sereal, kerupuk, energy bar, makanan yang dipanggang, soda, dan manisan. dapat sangat berbahaya bagi penambahan berat badan, karena cepat dicerna dan membanjiri aliran darah dengan glukosa, fruktosa, dan asam amino, yang diubah menjadi lemak oleh hati.

Sebaliknya, apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan berat badan yang sehat adalah peralihan dari menghitung kalori menjadi memprioritaskan makan sehat secara keseluruhan, kualitas daripada kuantitas.

Mitos 4, Orang dengan diabetes jangan makan buah

Mitos ini berasal dari menggabungkan jus buah, yang dapat meningkatkan kadar gula darah karena kandungan gulanya yang tinggi dan rendah serat, dengan buah utuh.

Tetapi penelitian telah menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Beberapa penelitian menunjukkan, misalnya, bahwa mereka yang mengonsumsi satu porsi buah utuh per hari, terutama blueberry, anggur, dan apel, memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Dan penelitian lain menunjukkan bahwa jika Anda sudah menderita diabetes tipe 2, makan buah utuh dapat membantu mengontrol gula darah Anda.

Saatnya mematahkan mitos ini, kata Dr. Linda Shiue, seorang internis dan direktur pengobatan kuliner dan pengobatan gaya hidup di Kaiser Permanente San Francisco.

Ia menambahkan, bahwa setiap orang, termasuk mereka yang menderita diabetes Tipe 2, dapat memperoleh manfaat dari nutrisi yang meningkatkan kesehatan dalam buah seperti serat, vitamin, mineral dan antioksidan.

Mitos 5, Susu nabati lebih sehat

Ada persepsi bahwa susu nabati, seperti yang terbuat dari oat, almond, beras, dan rami, lebih bergizi daripada susu sapi.

“Itu tidak benar,” kata Kathleen Merrigan, profesor sistem pangan berkelanjutan di Arizona State University dan mantan wakil menteri pertanian AS.

Pertimbangkan protein: Biasanya, susu sapi mengandung sekitar delapan gram protein per cangkir, sedangkan susu almond biasanya memiliki sekitar satu atau dua gram per cangkir, dan susu oat biasanya memiliki sekitar dua atau tiga gram per cangkir.

Sementara nutrisi minuman nabati dapat bervariasi, kata Dr. Merrigan, banyak yang memiliki lebih banyak bahan tambahan. seperti natrium dan gula tambahan, yang dapat menyebabkan kesehatan yang buruk, daripada susu sapi.

Mitos 6, Kentang tak baik untuk kesehatan

Kentang sering difitnah dalam komunitas nutrisi karena indeks glikemiknya yang tinggi, yang berarti mengandung karbohidrat yang mudah dicerna yang dapat meningkatkan gula darah Anda. Namun, kentang sebenarnya bisa bermanfaat bagi kesehatan, kata Daphene Altema-Johnson, petugas program komunitas makanan dan kesehatan masyarakat di Johns Hopkins Center for a Livable Future.

Kentang kaya akan vitamin C, potasium, serat dan nutrisi lainnya, terutama bila dikonsumsi dengan kulitnya. Mereka juga murah dan ditemukan sepanjang tahun di toko bahan makanan, membuatnya lebih mudah diakses. Metode persiapan yang lebih sehat termasuk memanggang dan merebus.

Mitos 7, Cegah aletgi: Jangan beri produk kacang ke anak balita

Selama bertahun-tahun, para ahli memberi tahu orang tua bahwa cara terbaik untuk mencegah anak-anak mereka terkena alergi makanan adalah dengan menghindari memberi mereka makanan alergi yang umum, seperti kacang atau telur, selama beberapa tahun pertama kehidupan mereka.

Namun kini, kata pakar alergi, lebih baik kenalkan produk kacang tanah kepada anak sejak dini.

Jika bayi Anda tidak memiliki eksim parah atau alergi makanan yang diketahui, Anda dapat mulai memperkenalkan produk kacang (seperti selai kacang encer, puff kacang atau bubuk kacang, tetapi bukan kacang utuh) sekitar empat hingga enam bulan, saat bayi Anda siap untuk makanan padat.

Mulailah dengan dua sendok teh selai kacang halus yang dicampur dengan air, ASI atau susu formula, dua hingga tiga kali seminggu, kata Dr. Ruchi Gupta, seorang profesor pediatri dan direktur Pusat Penelitian Alergi Makanan & Asma di North- Fakultas Kedokteran Feinberg barat.

Jika bayi Anda menderita eksim parah, tanyakan terlebih dahulu kepada dokter anak atau ahli alergi tentang memulai produk kacang sekitar usia empat bulan. “Penting juga untuk memberi bayi Anda makanan yang beragam di tahun pertama kehidupannya untuk mencegah alergi makanan,” kata Dr. Gupta.

Mitos 8, Protein nabati tidak lengkap

“'Di mana Anda mendapatkan protein Anda?' adalah pertanyaan nomor satu yang ditanyakan vegetarian,” kata Christopher Gardner, ilmuwan nutrisi dan profesor kedokteran di Stanford University.

“Mitosnya adalah tanaman (nabati) benar-benar kehilangan beberapa asam amino,” juga dikenal sebagai bahan penyusun protein, katanya.

Namun pada kenyataannya, semua makanan nabati mengandung 20 asam amino, termasuk sembilan asam amino esensial, kata Dr. Gardner; perbedaannya adalah proporsi asam amino ini tidak seideal proporsi asam amino dalam makanan hewani. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang cukup, Anda hanya perlu mengonsumsi beragam makanan nabati sepanjang hari, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta mengonsumsi protein total yang cukup. Untungnya, kebanyakan orang Amerika mendapatkan lebih dari cukup protein setiap hari.

“Ini lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang,” kata Dr. Gardner.

Mitos 9, makanan berbasis kedelai tingkatkan risiko kanker payudara

Dosis tinggi estrogen tanaman dalam kedelai yang disebut isoflavon telah ditemukan untuk merangsang pertumbuhan sel tumor payudara dalam penelitian pada hewan. “Namun, hubungan ini belum dibuktikan dalam penelitian pada manusia,” kata Dr. Frank B. Hu, seorang profesor dan ketua departemen nutrisi di Harvard TH Chan School of Public Health.

Sejauh ini, sains tidak menunjukkan adanya hubungan antara asupan kedelai dan risiko kanker payudara pada manusia. Sebaliknya, mengonsumsi makanan dan minuman berbahan dasar kedelai, seperti tahu, tempe, edamame, miso, dan susu kedelai, bahkan mungkin memiliki efek perlindungan terhadap risiko dan kelangsungan hidup kanker payudara.

“Makanan kedelai juga merupakan pusat nutrisi bermanfaat yang berkaitan dengan pengurangan risiko penyakit jantung, seperti protein berkualitas tinggi, serat, vitamin, dan mineral,” kata Dr. Hu.

Penelitiannya jelas: Merasa percaya diri memasukkan makanan kedelai ke dalam diet Anda.

Mitos 10, Nasihat soal gizi selalu berubah-ubah

Bukan itu masalahnya, kata Dr. Marion Nestle, seorang profesor emerita nutrisi, studi makanan, dan kesehatan masyarakat di Universitas New York.

“Pada tahun 1950-an, rekomendasi diet pertama untuk pencegahan obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung dan sejenisnya menyarankan untuk menyeimbangkan kalori dan meminimalkan makanan yang tinggi lemak jenuh, garam, dan gula. Pedoman Diet AS saat ini mendesak hal yang sama.

” Ya, sains berkembang, tetapi panduan pola makan garis bawah tetap konsisten”.

Sebagai penulis, Michael Pollan menyaring tujuh kata sederhana: “Makan makanan. Tidak terlalu banyak. Kebanyakan tumbuhan.

” Nasihat itu berhasil 70 tahun yang lalu, dan masih berlaku sampai sekarang, kata Dr. Nestle.

Dan itu menyisakan banyak ruang untuk makan makanan yang Anda sukai.

Sumber: New York Times