Liburan Low Budget ke Luar Negeri, Ini 10 Kota Termurah di Eropa

Jakarta, Beritasatu.com - Liburan low budget ke Eropa? Bisa dan mudah kok. Berlibur ke luar negeri selalu terkesan mahal apalagi jika ingin ke Eropa. Namun nyatanya ada beberapa kota di Eropa yang biaya akomodasinya masih ramah di kantong.

Tempat liburan ini sangat cocok bagi Anda yang sedang merencanakan liburan dan ingin menikmati budaya Eropa dengan harga terjangkau. Mengutip laman Cntraveller.com, berikut 10 kota termurah di Eropa.

1. Athena, Yunani

Post Office Travel Money menobatkan ibu kota Yunani, Athena sebagai tempat terbaik untuk liburan hemat. Hasil analisis lembaga tersebut menunjukkan bahwa kota bersejarah ini telah mengalahkan destinasi-destinasi yang dulunya terkenal dengan biaya rendah di Eropa Timur pada kisaran pengeluaran turis biasa.

Tercatat biaya berlibur di Athena telah turun 15% sejak 2021. Perkiraan total biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi hotel, makan, tiket hiburan, dan transportasi lokal yaitu £ 207 (Rp 3,5 juta).

Harga rendah berlibur di Athena yaitu £ 8 (Rp 1,5 juta) untuk akomodasi dua malam di hotel bintang tiga, dan £ 7,79 (Rp 133.000) untuk tiket transportasi umum 48 jam, dan £ 38,96 (Rp 667.000) makan malam untuk dua orang dengan anggur.

2. Lisbon, Portugal

Kota yang terkenal dengan restoran-restoran pemegang penghargaan ini menjadi tempat kedua termurah di Eropa untuk berlibur. Pengeluaran untuk berlibur sekitar £ 218 (Rp 3,7 juta). Tiga hidangan di restoran hanya perlu mengeluarkan sekitar £ 40 (Rp 741.000) dan € 2 (Rp 32.000) untuk harga sebotol bir.

Harga hotel juga terjangkau, harga per malam untuk hotel yang ikonik yaitu £ 104 (Rp 1,9 juta). Lebih hemat lagi jika memilih menginap di apartemen, harganya sekitar £ 50 (Rp 925.000).

3. Klagenfurt, Austria

Klagenfurt menyuguhkan destinasi panorama alam dan kawasan Eropa abad pertengahan. Akomodasi hotel bintang 3 seharga € 70 (Rp 1.133.000). Mengelilingi kota ini menggunakan angkutan umum € 2.20 (Rp 35.000) untuk sekali jalan.

Lalu, Makan siang untuk 2 orang seharga € 50 (Rp 812.000) lengkap dengan bir yaitu € 1.50 (Rp 24.000). Waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke Klagenfurt adalah bulan Juni karena sebelum keramaian musim panas.

4. Kaunas, Lituania

Kota ini menjadi langganan puncak daftar tempat termurah untuk berlibur, bahkan dinobatkan sebagai salah satu ibu kota kebudayaan Eropa 2022 karena seni, musik, dan teaternya.

City Telling Festival tahunannya yang menyelenggarakan berbagai pertunjukan dan pameran menjadi daya tarik kota ini. Harga hotel bintang empat yaitu € 60 (Rp 975.000) per malam.

Harga makan untuk dua orang sebesar € 45 (Rp 730.000) dan harga transportasi umum untuk sekali jalan € 1 (Rp 16.000).

5. Riga, Latvia

Suasana gedung-gedung perkotaan dengan arsitektur khas menjadi destinasi utama kota ini, tempat yang sering dikunjungi seperti Old City Riga, Central Market, Riga Town Hall Square, dan House Of The Black Heads.

Harga hotel bintang tiga dibanderol € 67 (Rp 1.091.000) untuk satu malam dan lokal transportasi seharga € 1.20 (Rp 18.000). Makan untuk dua orang seharga € 40 (Rp 649.000). Perkiraan total pengeluaran akomodasi yaitu £ 220 (Rp 3,7 juta).

6. Berat, Albania

Kota Berat di Albania unggul dengan objek wisata sejarahnya. Terdapat sebuah kastil yang dinamakan seperti nama kota ini, yaitu Berat atau masyarakat juga sering menyebutnya dengan benteng Berat.

Benteng ini berasal dari abad ke-13 dan berisi banyak gereja Bizantium di daerah tersebut dan masjid-masjid Ottoman. Kota ini juga dijuluki dengan kota seribu jendela. Akomodasi hotel seharga € 35 (Rp 568.000) dan makan dengan harga € 10 (Rp 165.000).

7. Braşov, Transylvania, Romania

Braşov dikelilingi oleh pegunungan Carpathian yang indah. Tersedia kereta gantung ke puncak Gunung Tampa hanya dengan membayar sebesar 20 lei (Rp 66.000), sementara operator tur lokal Walkabout menyediakan tur jalan kaki gratis setiap pukul 10.30 waktu setempat. Dengan rute berangkat dari air mancur di Piata Sfatului. Harga penginapan sekitar Rp 850.000 - Rp 1.350.000.

8. Sofia, Bulgaria

Destinasi yang paling terkenal di Sofia, Bulgaria adalah Katedral Alexander Nevski. Kota yang punya banyak sejarah ini kental dengan seni kontemporernya.

Terdapat banyak galeri dan museum yang ada di pusat kota. Sofia dijuluki negeri kuntum mawar dan menjadi kota terbesar di Bulgaria.

Harga hotel bintang tiga di kota ini berkisar dari Rp 682.000 dan biaya makan di restoran murah sekitar Rp 83.000- Rp 249.000. Lokal transportasi untuk tiket sekali jalan seharga Rp 13.000 dan argo taksi 1 km seharga Rp 8.800.

9. Izmir, Turki

Izmir sebagai kota terbesar ketiga di Turki menawarkan banyak destinasi wisata menarik. Kota yang terletak di sebelah barat Turki ini menyajikan wisata pantai yang indah.

Laut Aegean menjadi destinasi utama yang wajib dikunjungi ketika ke Izmir. Banyak pantai yang tersedia resort yang harganya terjangkau. Harga penginapan bintang tiga di kota ini sekitar Rp 653.000 dan biaya makan untuk dua orang Rp 198.000.

Lokal transportasi di kota ini sangatlah terjangkau cukup membayar sekitar Rp 3.800 - Rp 4.300.

10. Tbilisi, Georgia

Ibu kota Georgia ini terletak di serangkaian pegunungan sepanjang sungai Kura. Biaya hidup di Tbilisi sangat terjangkau karena meskipun termasuk dalam Uni Eropa, negara ini tidak menggunakan Euro sebagai mata uangnya.

Di kota ini harga hotel bintang empat di jantung kota sekitar Rp 4,2 juta untuk empat malam. Makanan lezat dan lengkap dengan minuman seharga Rp 285 ribu untuk satu porsi.

Ornamen-ornamen bangunan pengaruh kekaisaran Rusia dan era Soviet sangat mudah ditemukan di sepanjang jalan Tbilisi.

Sumber: CNTraveller