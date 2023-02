Sandiaga Uno Dorong ASEAN Plus Three Perkuat Kerja Sama Pariwisata

Yogyakarta, Beritasatu.com - ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 resmi digelar di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang sudah terjalin di antara negara-negara dalam ASEAN Plus Three.

Tidak hanya itu saja, Menparekraf Sandiaga berharap momentum ATF kali ini makin memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata.

ASEAN Plus Three merupakan sebuah bentuk kerja sama ekonomi yang diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama dengan tiga negara di kawasan Asia Timur Laut, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

"Merupakan satu kehormatan besar menyambut anda semua dalam kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan rasa antusias akan kerja sama ASEAN dengan tiga negara, melihat peluang pertumbuhan yang tinggi pascapandemi," kata Menparekraf Sandiaga Uno di Marriot Hotel Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).

Dia juga menjelaskan, untuk memahami kondisi terkini perlu mengingat betapa besarnya dampak pandemi terhadap sektor pariwisata. Karenanya penting bagi seluruh pihak untuk maju bersama sekaligus hati-hati.

"Kita dapat melihat momentum pemulihan saat ini, namun untuk kawasan Asia Pasifik kita belum mencapai performa pariwisata seperti yang dicapai di tahun 2019," kata Sandiaga.

Merujuk data UNWTO terbaru, tahun 2021 menjadi masa-masa di mana perjalanan wisatawan internasional anjlok 93 persen. Namun dengan kerja keras bersama, tahun 2022 jumlahnya dapat dipangkas hingga tinggal 77 persen.

"Ini tentu belum cukup, kita harus mempercepat langkah. Bukan berjalan kaki, tapi adalah marathon yang sangat panjang," kata Sandiaga.

Pertemuan ini kata Sandiaga, harus menjadi momentum bagi negara-negara dalam ASEAN Plus Three untuk memperkuat kolaborasi dan terus bekerja sama. Menekankan konsensus kolaboratif untuk bergerak maju dalam rencana kerja sama pariwisata ASEAN Plus Three tahun 2021-2025.

"Saya ingin mendengar lebih banyak tentang intervensi dan komentar dari semua negara anggota. Kami menjunjung tinggi gagasan kolaboraksi di mana kita semua bekerja sama dengan tindakan kolektif dan terukur mewujudkan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. ASEAN bangga atas dukungan dialog dari mitra penting kita, seperti negara-negara Plus Three," ujar Sandiaga.

