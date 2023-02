Deretan Film dan Drama Terbaik yang Dibintangi Song Joong Ki

Jakarta, Beritasatu.com – Aktor tampan asal Korea Selatan, Song Joong Ki telah berkiprah di industri hiburan sejak 2008 melalui film A Frozen Flower. Dirinya mulai dikenal pada tahun 2010 berkat drama sejarah berjudul Sungkyunkwan Scandal.

Tak lama, namanya makin melejit ketika dia membintangi drama Descendants of the Sun bersama mantan istrinya, Song Hye-kyo.

Pria berumur 37 tahun itu masih aktif berkarya hingga saat ini. Song Joong Ki baru saja menyelesaikan drama terbarunya Reborn Rich pada akhir 2022 lalu. Kini, dia dikabarkan tengah fokus untuk menjaga istrinya, Katy Louise Saunders yang sedang hamil muda.

Berikut daftar film dan drama yang pernah dibintangi oleh Song Joong Ki:

1. Vincenzo (2021)

Song Joong Ki menjadi pemeran utama dalam drama ini. Dia akting sebagai Vincenzo Cassano yang merupakan consigliere mafia di Italia.

Setelah ketua mafia yang dia layani meninggal, dia berencana untuk mengambil emas di tanah kelahirannya. Rupanya rencananya tersebut tidak berjalan lancar, dirinya terlibat dengan pengacara wanita asal Korea hingga harus berurusan dengan hukum.

Melalui aktingnya yang luar biasa di drama Vincenzo, Song Joong Ki menerima penghargaan Outstanding Korean Actor di Seoul Drama Awards 2021. Drama dengan genre crime ini mendapatkan rating 8,4 di IMDb. Drama Vincenzo dapat disaksikan di Netflix sejak 20 Februari 2021.

2. Descendant of the Sun (2016)

DotS atau Descendant of the Sun menjadi salah satu drama terbaik yang pernah dibintangi oleh Song Jong Ki. Drama ini menceritakan kisah asmara antara tentara dan dokter yang sedang bertugas di Uruk, Irak. Song Jong Ki yang berperan sebagai Kapten Yoo Si Jin bertemu Dokter Mo Yeon (Song Hye Kyo) untuk pertama kalinya di ruang gawat darurat.

Song Jong Ki meraih penghargaan bergengsi Baeksang Arts Awards untuk kategori aktor terpopuler 2016 berkat drama ini. Bergenre laga, drama, romantic, Descendant of the Sun berhasil menyabet enam penghargaan di tahun yang sama. Drama ini juga mendapatkan rating 8,3 di IMDb. Kini drama Descendant of the Sun dapat disaksikan di Vidio.

3. Arthdal Chronicles (2019)

Dalam drama bergenre fantasi-drama ini, Song Joong Ki memerankan dua tokoh sebagai Sa Ya dan Eun Seom. Dua tokoh kembar yang diperankan Song Joong Ki memiliki karakter yang berbeda.

Mereka berada di sebuah tanah mitos bernama Arth di zaman kuno. Secara garis besar, drama ini menceritakan kisah pahlawan dan legenda dengan menyertakan elemen-emenen perjuangan, persatuan, dan cinta di antara orang-orang yang tinggal di tanah itu.

Drama Arthdal Chronicles juga menghadirkan bintang seperti Kim Ji Won hingga Jisoo BLACKPINK. Drama ini sudah populer sejak episode pertamanya, dan mendapat rating 8,3 di IMDb. Drama Arthdal Chronicles memiliki 18 episode yang dapat disaksikan di Netflix sejak 2019 lalu.

4. Reborn Rich (2022)

Yoon Hyun Woo yang diperankan oleh Song Joong Ki adalah seorang karyawan yang setia yang sudah bekerja selama sepuluh tahun. Namun suatu saat dia dijebak atas tuduhan penggelapan, lalu dibunuh oleh atasannya melalui majikannya.

Yoon Hyun Woo yang sudah tewas, seketika terlahir kembali sebagai Jin Do Jun, cucu bungsu dari pemilik perusahaan Sooyang. Setelah kelahirannya kembali, Jin Do Jun berniat membalas dendam dan mengambil alih perusahaan.

Drama Reborn Rich memiliki rating tertinggi kedua sebesar 24,936 persen di televisi Korea Selatan dan 8,1 di IMDb. Drama ini bergenre fantasi balas dendam yang dikemas dengan alur yang menarik. Drama terbaru Song Joong Ki ini dapat ditonton di Viu Original.

5. A Werewolf Boy (2012)

Film yang bergenre fantasi romantis ini menceritakan kisah anak lelaki serigala yang diperankan oleh Song Joong Ki pada 2012 silam. Anak lelaki serigala yang sedang bersembunyi ditemukan oleh wanita tua dan anaknya (Park Bo Young) di sebuah desa.

Kemudian dia diajari bagaimana berperilaku yang baik, hingga timbul hubungan romantis anatara anak lelaku serigala dengan anak dari wanita tua itu.

Film A Werewolf Boy menjadi box office mencapai US$ 41,5 juta atau sekitar Rp 622 miliar. Film garapan Jo Sung Hee yang di bintangi Song Joong Ki ini mendapat rating 7,2 di IMDb. Kini, A Werewolf Boy dapat ditonton di Vidio.

