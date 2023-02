Liburan ke Jepang, Begini Keseruan Awkarin dengan Pacar Barunya

Jakarta, Beritasatu.com - Selebgram fenomenal Karin Novilda atau yang lebih akrab disapa Awkarin tengah berlibur ke Jepang. Kali ini, Awkarin ditemani oleh kekasih barunya, Jonathan Alden yang merupakan jebolan koki Masterchef Indonesia.

Hal itu nampak dalam akun Instagram selebgram dengan 808 ribu pengikut ini.

Advertisement

BACA JUGA

Awkarin dan Jerren Lim Akan Buat Platform Kesehatan Mental

"Suka banget nih gue partner traveling yang “ayo-an” banget. Gapake mikir lama dari sekedar “Eh Jepang yuk!”, langsung ngurus visa dan beli tiket," kata Awkarin dari Instagram pribadinya @narinkovilda Senin (6/2/2023).

Tak sendiri, rupanya Karin selalu mengajak fotografer pribadinya yakni Sadam dan kekasihnya pada liburan ke Jepang kali ini.

"Akhirnya aku menemukan @sadam.jpg lagi dihidupku HAHAHA LOVE BGT @jonathan.alden_," tulis perempuan berzodiak Sagitarius ini.

"Japan Adventure is About to Start. Shall we begin," tulisnya lagi.

BACA JUGA

Artis Awkarin Lebarkan Sayap ke Bisnis

Karin juga membagikan potretnya bersama Alden saat di dalam pesawat maupun setibanya mereka di Jepang. Hal itu juga nampak dari laman instastory dan feed Instagramnya.

1. Awkarin berada di dalam pesawat menuju Jepang

2. Makan di pesawat

3. Sepanjang di pesawat Alden sibuk nonton Anime

4. Potret kemesraan keduanya saat di Bandara

5. Setibanya di Bandara Internasional Narita





6. Setibanya di Jepang saat Alden masuk ke dalam kendaraan





7. Awkarin memamerkan kemesraannya di dalam taksi saat berada di Jepang





8. Awkarin, Alden, beserta Sadam saat menikmati makanan di restoran Jepang





Diketahui sejak tahun lalu Awkarin sudah putus dengan kekasihnya Ariel Nayaka. Tak butuh waktu lama, di akhir Januari lalu Karin memamerkan Jonathan Alden di laman Instagramnya.

Karin Novilda diketahui pernah menjalin kasih dengan mendiang Oka Mahendra, Sabian Tama, hingga Gangga Kusuma yang sempat viral lantaran batal menikah.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com