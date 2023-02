Raih 4 Penghargaan, Beyonce Pecahkan Rekor Grammy Awards

Los Angeles, Beritasatu.com – Beyonce meraih empat penghargaan di ajang Grammy Awards 2023 di Los Angeles, Minggu (5/2/2023) malam, yang membuatnya menjadi penyanyi paling berprestasi dalam sejarah ajang musik paling bergengsi tersebut.

Beyonce melampaui rekor Grammy Awards yang pernah dipegang konduktor Hungaria-Inggris Georg Solti selama 26 tahun.

"Saya berusaha untuk tidak terlalu emosional," kata sang superstar saat suaminya Jay-Z berdiri dan bertepuk tangan untuknya.

Beyonce berterima kasih kepada almarhum pamannya, orang tuanya, Jay-Z, dan anak-anaknya karena telah mendukungnya.

“Saya hanya mencoba untuk menerima malam ini. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindungi saya. Terima kasih Tuhan."

Beyonce kini telah mengumpulkan 32 penghargaan setelah ia memenangkan empat penghargaan Grammy Awards untuk kategori lagu R&B terbaik untuk Cuff It, rekaman musik dance-electric untuk Break My Soul, penampilan R&B tradisional untuk Plastic Off The Sofa dan musik dance-electric untuk album studio ketujuhnya Renaissance, yang juga dinominasikan untuk album tahun ini.

Diketahui, Beyonce sempat terlambat datang ke acara Grammy Awards 2023, dengan pembawa acara Trevor Noah menyatakan, Beyonce sedang dalam perjalanan dan menyalahkan lalu lintas di Kota Los Angeles.

Begitu Beyonce tiba, penyanyi nominasi Grammy Awards 2023 itu, Noah langsung memberinya penghargaan lagu R&B terbaik.

Sumber: CNA