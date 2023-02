Menang Grammy Awards 2023, Kim Petras Berterima Kasih ke Madonna

Los Angeles, Beritasatu.com – Duet musisi Sam Smith dan Kim Petras memenangkan Grammy Awards 2023 untuk kategori penampilan grup duo pop terbaik untuk lagu mereka Unholy di Los Angeles, Minggu (5/2/2023) malam waktu AS atau Senin (6/2/2023) WIB.

Kim Petras membuat pidato dengan menyatakan, ia merupakan wanita transgender pertama yang memenangkan penghargaan ini.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua legenda transgender yang luar biasa sebelum saya yang membukakan pintu ini untuk saya sehingga saya bisa berada di sini malam ini," kata Kim Petras, yang merujuk pada teman dan musisi nominasi Grammy Awards Sophie, yang meninggal setelah jatuh secara tidak sengaja. Athena, Yunani pada 2021.

“Kamu bilang ini akan terjadi. Saya selalu percaya pada saya. Terima kasih banyak atas inspirasi Anda, Sophie. Aku memujamu, dan inspirasimu akan selamanya ada dalam musikku.”

Kim Petras juga berterima kasih kepada Madonna karena telah menjadi pendukung luar biasa hak-hak LGBTQ.

"Kurasa aku tidak bisa berada di sini tanpa Madonna," kata Kim Petras. “Ibuku membesarkan aku di pinggir jalan raya entah di mana di Jerman. Dan ibu saya percaya bahwa saya adalah seorang gadis. Saya tidak akan berada di sini tanpa dia dan dukungannya.”

Sementara itu, Beyonce meraih empat penghargaan di ajang Grammy Awards 2023 yang membuatnya menjadi penyanyi paling berprestasi dalam sejarah ajang musik paling bergengsi tersebut.

Beyonce melampaui rekor yang pernah dipegang konduktor Hungaria-Inggris Georg Solti selama 26 tahun.

Beyonce kini telah mengumpulkan 32 penghargaan setelah ia memenangkan empat penghargaan Grammy Awards untuk kategori lagu R&B terbaik untuk Cuff It, rekaman musik dance-electric untuk Break My Soul, penampilan R&B tradisional untuk Plastic Off The Sofa dan musik dance-electric untuk album studio ketujuhnya Renaissance, yang juga dinominasikan untuk album tahun ini.

Sumber: CNA