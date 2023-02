Kalahkan Adele, Harry Styles Sabet Dua Penghargaan di Grammy 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Harry Styles berhasil memboyong penghargaan pada ajang bergengsi Grammy 2023. Penyanyi berusia 29 tahun ini berhasil membawa dua penghargaan untuk kategori Album of The Year dan Best Pop Vocal.

Mengutip laman Variety, Senin (06/02/2023) dengan wajah terharu, Harry Styles tak dapat menahan kegembiraannya ketika menerima penghargaan tersebut saat mengucapkan pidato kemenangan di atas panggung.

Tak lupa pula Styles berterimakasih kepada rekan sesama musisi yang juga menerima penghargaan Grammy 2023. Mereka adalah Beyonce, Adele, Brandi Charlie, serta yang menginspirasi dirinya untuk terus menekuni dunia tarik suara.

"Aku sangat terinspirasi oleh setiap artis dalam kategori yang sama denganku. Banyak waktu berlalu untuk mendengarkan semua karya mereka saat sendirian," tuturnya.

Pelantun Late Night Talking ini sempat tidak percaya bisa menyabet penghargaan di ajang bergengsi tersebut.

"Aku merasa tidak ada musik terbaik. Penghargaan ini bisa dimiliki siapa saja," tuturnya.

Di bagian akhir pidato kemenangannya tersebut, dengan berlinang airmata, Styles tak henti mengucapkan terimakasih untuk Recording Academy.

Harry Styles sendiri dinominasikan untuk enam penghargaan termasuk record and song of the year. Namun dirinya berhasil menyabet dua kategori yakni Album of the Year dan Best Pop Vocal di Grammy Awards 2023.

Sumber: Variety