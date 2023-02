Singkirkan DJ Khaled, Kendrick Lamar Sabet Album Rap Terbaik di Grammy Awards 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Kendrick Lamar berhasil menyabet penghargaan di ajang Grammy Awards 2023 untuk kategori album rap terbaik. Rapper asal Amerika Serikat tersebut berhasil meraih kemenangan lewat albumnya "Mr. Moral & the Big Steppers".

Keberhasilan tersebut diketahui merupakan kemenangan ketiga rapper bernama lengkap Kendrick Lamar Duckworth ini.

Diketahui sebelumnya,pelantun hits "Rich Spirit" tersebut telah memenangkan album rap terbaik di Grammy Awards untuk album 'To Pimp a Butterfly' dan 'Damn' masing-masing pada tahun 2016 dan 2018 lalu.

Ketika meraih penghargaan tersebut pun dia tak lupa untuk mengucapkan terimakasih pada pihak yang telag menyemangatinya hingga sejauh ini.

"Terima kasih kepada keluarga saya karena telah memberikan keberanian untuk berbagi kerentanan," ucap nya dalam pidato kemenangan mengutip laman Latimes.

Sementara itu, album yang dinominasikan pada kategori tersebut yakni 'God Did' (DJ Khaled), 'I Never Like You' (Future), 'Come Home the Kids Miss You' (jack Harlow) dan 'It's almost Dry' (Pusha T).

Dalam album “Mr. Moral & the Big Steppers,” Lamar mencoba memilah serangkaian trauma pribadi dan keluarga, mulai dari pelecehan seksual hingga identitas transgender hingga mekanisme penanganan yang tidak sehat. Dia menunjuk Eckhart Tolle untuk menjadi guru spiritual pribadinya sebagai inspirasi lagu di album tersebut.

“Saya sangat terkesan olehnya. Kami berteman dengan sangat baik. Saya menemukan dia bersuara lembut, cukup hadir, dan lebih introvert daripada ekstrovert. Kami berbicara, dan saat kami berbicara, saya tidak dapat mendeteksi ego apa pun dalam dirinya. Dia sangat hadir, jadi saya memiliki perasaan yang baik tentang dia.”

Sumber: Latimes