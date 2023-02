Dukung Pernikahan Beda Agama, Awkarin Disemprot Netizen

Jakarta, Beritasatu.com - Awkarin kembali menjadi sorotan usai postingannya tentang nikah beda agama mendapatkan respon dari netizen.

Melalui akun Instagram @awkarin, pelantun lagu candu tersebut menyatakan bahwa hubungan berbeda agama di Indonesia masih belum mendapatkan tempatnya. Secara sipil pun nikah beda agama sangat sulit untuk dilakukan di negara yang mayoritas warganya beragama Islam.

Ia juga mengungkapkan tentang banyaknya muslim yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai tameng untuk mengaggap pernikahan beda agama itu dilarang padahal menurutnya terdapat mazhab yang megizinkannya dengan syarat tertentu. Selebgram bernama lengkap Karin Novilda ini juga menyinggung tentang tidak sedikitnya pemeluk agama Islam yang menjalin hubungan dengan pasangan yang berbeda agama.

Selebgram yang merupakan mantan kekasih Sabian Tama ini juga menyebut bahwa banyak perkawinan campuran antara Islam dan non muslim yang berlangsung baik tanpa adanya keretakan dalam rumah tangga mereka.

Dalam caption, dia menyebut hubungan beda agama bukanlah sesuatu yang bisa dipungkiri, akan tetapi di negara seperti Indonesia yang masih menganggap hal tersebut tabu, menjadikan hubungan beda agama memiliki banyak hambatan.

"Saat ini, sudah tidak bisa dipungkiri lagi banyak orang yang menjalin hubungan beda agama. Di negara yang menganggap hal tersebut tabu seperti Indonesia, tentu saja banyak halangan yang dialami oleh mereka. Mulai dari pertentangan keluarga sampai teman dan sahabat sendiri. Apalagi kalau pemuka agama masing-masing bilang bahwa menjalin hubungan beda agama itu tidak boleh. Mereka bisa apa?" tulisnya.

"Kalau memang sudah cinta, apakah harus dipisahkan?" tulisnya lagi.

Sikap Awkarin yang dianggap mendukung pernikahan beda agama tersebut sontak membuat netizen terpancing hingga membuat dirinya menjadi trending topic di twitter beberapa hari lalu. Banyak netizen yang terheran-heran atas konten tersebut dan mengatakan bahwa Karin hanya asal bicara karena ia sedang menjalin hubungan beda agama.

“Menurutku kalo di dalam agama dan di dalam Al-Quran melarang yaudah ikuti, manusia beragama ngga seharusnya buat aturan sendiri. Jadi mau ikut tuhan atau mau ikut aturan sendiri? Silahkan pilih,” ungkap netizen di Instagram.

“If Quran says no, your opinion doesn’t matter”, pungkas salah satu warganet.

