Main Drama Baru, Song Joong Ki Jadi Pembelot Korea Utara

Jakarta, Beritasatu.com - Song Joong Ki kembali mendapatkan tawaran dalam proyek drama terbaru. Kali ini dia bersama dengan Choi Sung Eun dan Jo Han Chul dalam drama bertajuk “My Name is Loh Kiwan”.

Mengutip laman Soompi, Selasa (7/2/2023) berdasarkan novel Jo Hae Jin "I Met Loh Kiwan" (judul literal), "My Name is Loh Kiwan" bercerita tentang pertemuan, perpisahan, dan cinta antara pembelot Korea Utara Loh Kiwan (Song Joong Ki), yang tiba di Belgia dengan harapan terakhirnya, dan Marie (Choi Sung Eun), seorang wanita yang kehilangan alasan untuk hidup.

Song Joong Ki akan memainkan peran Loh Kiwan, yang berjuang untuk mendapatkan status pengungsi di Belgia, negeri asing yang dia kunjungi tanpa identitas.

Sementara itu, aktris Choi Sung Eun akan berperan sebagai Marie, penembak profesional Korea berkewarganegaraan Belgia. Tidak seperti Loh Kiwan yang melakukan perjalanan jauh ke Belgia dengan harapan untuk bertahan hidup, Marie telah kehilangan alasan untuk hidup, tetapi dia secara tidak sengaja jatuh cinta pada Loh Kiwan setelah pertemuan pertama mereka.

Jo Han Chul, yang membintangi “Reborn Rich” bersama Song Jong Ki dan “The Sound of Magic” bersama Choi Sung Eun, akan berperan sebagai ayah Marie, Yoon Sung. Kim Sung Ryung juga akan membintangi film tersebut sebagai Ok Hee, yang menjadi alasan penentu perjalanan Loh Kiwan ke Belgia.

Selanjutnya, Lee Il Hwa akan berperan sebagai ibu Marie, Jung Joo, Lee Sang Hee akan berperan sebagai Sun Joo, seorang imigran Korea yang ditemui Loh Kiwan di sebuah pabrik di Belgia, dan Seo Hyun Woo akan berperan sebagai paman Loh Kiwan, Eun Chul.

Nantikan pembaruan lebih lanjut tentang film ini!

