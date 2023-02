Keturunan Bangsawan Korea, Ini Fakta Menarik Lee Da In

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Lee Da In mulai ramai diperbincangkan netizen. Hal tersebut menyusul pengumuman yang dibuat oleh Lee Seung Gi bahwa mereka akan segera menikah pada April mendatang.

Lee Da In dan Lee Seung Gi diketahui telah menjalin kasih sejak Mei 2021 silam. Sejak saat itu pasangan ini seringkali dielu-elukan oleh penggemarnya masing-masing.

Mengutip beberapa sumber, berikut fakta menarik Lee Da In.

1. Lahir dari keluarga artis

Siapa sangka, Lee Da In lahir dari keluarga selebritis. Aktris berusia 30 tahun ini lahir dari rahim Kyeon Mi Ri yang merupakan selebriti senior. Tak hanya itu, Lee Da In juga memiliki kakak perempuan yang juga menekuni di dunia entertainment bernama Lee Yu Bi.

2. Keturunan bangsawan

Tak hanya berasal dari keluarga artis, Lee Da In juga berasal dari lingkungan bangsawan. Mengutip laman Koreaboo, ibu nya berasal dari klan Hwanggan Kyeon. Anggota klan tersebut adalah keturunan Kyeon Hwon, raja pertama kerajaan Hubaekje, Korea. Ia memerintah dari tahun 892 hingga 935. Berdasarkan konsensus pada tahun 2000, hanya ada 160 anggota dalam klan tersebut.

3. Awal debut pada 2014

Lee Da In diketahui memulai debut pertama pada 2014 silam. Membintangi mini drama bertajuk "Twenty Years Old", kesuksesan Da In dimulai disini. Setelah itu, dirinya banyak membintangi drama lainnya. Beberapa judul tersebut diantaranya, "Come and Hug Me", "My Golden Life", "Hwarang", "Make a Woman Cry".

4. Aktif di Sosial Media

Jarang aktris Korea Selatan aktif di media sosial, terlebih Instagram. Namun Da In pengecualian. Dia sering mengupdate kesehariannya di akun tersebut. Di akun dengan username @xx__dain, pemilik zodiak Scorpio ini sering membagikan keseluruhan aktivitas maupun kegiatan syutingnya.

5. Pecinta kucing

Tak hanya membagikan momen syuting dan keseharian saja, Da In juga diketahui membagikan postingan tentang kucing kesayangannya di Instagram.

"Saya senang bertemu dengan para aktor, staf, dan sutradara yang penuh cinta. Itu adalah pekerjaan yang hanya meninggalkan kebahagiaan. Terima kasih telah mencintai dan mendukung Doyeon. Mari kita bertemu bersama dengan orang lain di lain waktu, lain ruang," tulis Da In yang diselipkan foto kedua kucing kesayangannya.

6. Hobi bermain golf

Lee Da In diketahui bertemu dengan Seung Gi di lapangan golf. Rupanya mereka berdua memiliki hobi yang sama. Di sela-sela kesibukannya, Da In selalu menyempatkan diri untuk brmain golf.

Agensi mengonfirmasi bahwa pertemuan keduanya sebagai senior dan junior. Sejak bertemu di lapangan golf keduanya kian dekat dan mulai menjalin hubungan.

7. Mendapatkan nominasi di SBS Drama Awards

Lee Da In sempat mendapatkan nominasi pada 28th SBS Drama Awards di 2020 silam dalam kategori Excellence Award. Meski belum berhasil memenangkan, namun ini menjadi salah satu prestasi kekasih Seung Gi tersebut di kancah perfilman. Diketahui peran dalam drama Alice dirinya memerankan sosok bernama Kim Do Yeon yang merupakan seorang reporter.

