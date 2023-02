Christine Hakim Ungkap Keterlibatannya di The Last of Us

Jakarta, Beritasatu.com - Serial besutan HBO, The Last of Us sudah memasuki babak baru. Namun ada yang menarik pada tayangan episode kedua yang telah ditayangkan pada akhir Januari lalu.

Itu adalah keterlibatan aktris senior bertalenta, Christine Hakim dalam serial yang diangkat dari game popular tersebut. Christine Hakim diketahui berperan sebagai ilmuwan bernama Ratna Pertiwi.

Advertisement

BACA JUGA

Perankan Ilmuwan diThe Last of Us, Christine Hakim Trending

Kepada Beritasatu.com, secara eksklusif Christine Hakim membagikan kisah dibalik peran tersebut. Bermula ketika saat itu, dirinya mendapatkan tawaran dari HBO (Casting Director) melalui akun sosial media suaminya, Jeroen Lezer.

“Justru tawaran tersebut datang melalui media sosial suami. Tim casting HBO menghubungi suami dan menawarkan peran tersebut ke saya. Akhirnya difollow up melalui RR Management,” kata wanita ini di kediamannya.

Meski demikian, diakui olehnya sempat ada keraguan karena shooting saat itu dilakukan di 2021. Manakala untuk shooting di dalam negeri saja cukup sulit akibat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin tinggi. Belum lagi, faktor kesehatan keluarganya menjadi hal yang kala itu menjadi fokusnya.

“Oma itu (orangtua Christine Hakim), sudah 87 tahun. Belum lagi suami ada komorbid. Jadi pertimbangan terbesar saat itu adalah mereka. Kesehatan mereka yang tinggal sama saya disini dalam kondisi pandemi. Lockdown dimana-mana. Aktivitas dalam negeri sulit dilakukan,” kata dia.

Dukungan dari suami, adalah hal yang ditungggu Christine Hakim saat itu. Ketika suami mengizinkannya mengikuti casting tersebut, akhirnya wanita berusia 66 tahun ini pun mantap melakukannya.

BACA JUGA

The Last of Us Jadi Serial Adaptasi Video Game Terbaik

Diceritakan lebih lanjut, saat itu dirinya melakukan audisi dengan bantuan Reza Rahardian sebagai lawan main. Ketika pihak HBO terkesan dengan hasil casting tersebut, Christine Hakim tetap merasa ragu mengambil peran tersebut.

“Suami bilang, saya akan jaga oma selama kamu shooting nanti. Akhirnya keraguan itu sirna kalau sudah mendapatkan ridho dari suami. Cucu juga mendukung karena mereka rupanya penggemar berat games The Last of Us itu.”

Setelah mendapatkan dukungan dari suami dan orang-orang tercinta, Christine Hakim pun berangkat ke Kanada untuk melakukan proses pengambilan gambar. Disanalah dirinya bertemu dengan aktor Yayu Unru yang juga bermain dalam film tersebut.

“Jadi saya baru tahu ada Mas Yayu di Vancouver sana. Ternyata menjadi lawan main. Yasudah selama proses karantina itu kami reading script. Membangun chemistry satu sama lain agar ketika take, bisa lancar,” kata dia seraya mengenang pertemuannya dengan aktor berusi 60 tahun itu.

Respon Neil Druckmann selaku sutradara serial The Last of Us itu pun diungkapkannya merasa terkesan.

“Neil saat itu happy sekali melihat akting kami,” tambah Christine Hakim.

Hal itu bukan tanpa kerja keras tentunya. Baik Christine Hakim maupun Yayu Unru berhasil membawa nama Indonesia masuk ke dalam kancah internasional usai episode kedua serial The Last of Us ditayangkan.

The Last of Us adalah serial film yang diapatasi dari video game populer 2013 dengan nama yang sama. Serial bergenre post-apocalyptic yang ditayangkan HBO ini mendapatkan banyak pujian dari kritikus dunia, karena dianggap sukses menjadi serial film yang mengadaptasi video game dengan sangat baik.

Sementara itu, serial ini memang ditulis oleh dua orang penulis terkenal bernama Craig Mazin yang juga menulis Chernobyl dan Neil Druckmann yang berperan besar dalam video game The Last of Us dan Uncharted. Serial ini juga dikembangkan oleh Naughty Dog yang merupakan pengembang video game Amerika pertama yang berbasis di Santa Monica, California.

Setelah tayang perdana pada Senin (16/01/2023) lalu, The Last of Us yang diperankan oleh Pedro Pascal (Joel) dan Bella Ramsey (Ellie) tersebut sempat menghebohkan penggemar Indonesia karena ada adegan yang menunjukkan aktris senior asal Indonesia bernama Christine Hakim. Ia tampil di serial The Last of Us dan berperan sebagai seorang ilmuwan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini