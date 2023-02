Christine Hakim Beberkan Pesan di Balik The Last of Us

Jakarta, Beritasatu.com - Serial The Last of Us masih menjadi perbincangan baik di negeri asalnya maupun di Indonesia. Terlebih ketika muncul aktris dan aktor senior Indonesia ikut ambil bagian dalam serial besutan HBO tersebut.

Kepada Beritasatu.com secara eksklusif ditemui di kediamannya belum lama ini, diakui oleh Christine Hakim, serial ini begitu sarat makna. Zombie hanyalah bentuk metafora dari peradaban dunia ini.

“Ini bukan tentang zombie saja. Pesan moralnya adalah begini: kemampuan otak manusia itu sangat luar biasa. Powerfull dalam hal mengontrol sesuatu. Nah kalau ini tidak digunakan dengan baik, manusia akan seperti zombie dalam berperilaku.”

Wanita berusia 66 tahun itupun melanjutkan ceritanya dan memberikan contoh ketika dirinya mengalami hal kurang nyaman saat berada di lokasi shooting. Dirinya harus merasakan perih karena sepatu yang dikenakan masih baru. Saat itu dia harus berjalan cepat di sebuah lorong selama seharian dengan sepatu tersebut.

“Sebagai contoh saja, saat shooting di lorong itu, saya dalam kondisi kaki lecet karena mengenakan sepatu baru. Tapi kan tidak mungkin saya mengeluh. Jadi saya tetap fokus pada adegan dan mengesampingkan luka di kaki. Setelah cut! Sepatu itu saya lempar,” kata pemeran Profesor Ratna Pertiwi ini seraya tertawa.

Dijelaskan lebih lanjut, selama shooting berlangsung dia tidak merasakan sedikitpun rasa sakit karena otaknya mampu mengontrol dirinya untuk tetap fokus dan profesional.

“Jadi maksudnya begini, ketika otak sudah memegang kendali, itu akan terdistribusi dengan baik ke jaringan tubuh, sehingga kita fokus pada satu hal, dan bisa dijalani dengan baik. Kalau diingat lagi, itu sudah berdarah-darah tetapi bisa dijalankan sampai pengambilan gambar selesai.”

Dijelaskan lebih lanjut, metafora itulah yang ingin disampaikan dalam serial tersebut. Bukan wabah jamur yang menjadikan seseorang berubah menjadi zombie, tetapi ketika sesuatu telah menyerang otak manusia, mereka akan berperilaku seperti zombie.

Sebelumnya diketahui, serial besutan HBO, The Last of Us menceritakan tentang zombie yang diangkat dari game. Kemunculan zombie tersebut diketahui berawal dari bencana virus yang berasal dari jamur Cordyceps.

Dalam episode kedua menyebut Jakarta sebagai sumber jamur Cordyceps tersebut. Jamur itu diketahui dapat menularkan manusia dan menjadi zombie akibat jamur ini.

Artis senior Christine Hakim juga menjadi trending usai berperan sebagai ilmuwan atau ahli mikologi dari Universitas Indonesia bernama Ratna. Dirinya diketahui sudah lama meneliti keberadaan jamur tersebut.

Sementara aktor Yayu Unru berperan sebagai petinggi TNI bernama Agus Hidayat. Dalam situasi mencekam, Agus datang menjemput Ratna untuk memeriksa mayat yang diduga terkena jamur tersebut.

