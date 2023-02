Siap Konser Besok! Ini 11 Lagu Hits Westlife yang Masih Enak Didengar

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband asal Irlandia, Westlife siap menggelar konsernya di Indonesia pada Kamis besok (9/2/2023) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Westlifers, sudah siapkan list lagu untuk konser esok? Beritasatu.com mencoba merampungkan deretan lagu Westlife yang masih menjadi hits hingga saat ini.

1. My Love

An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I'm all alone, the rooms are getting smaller

I wonder how, I wonder why

I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together

Oh, yeah

Lagu 'My Love' sempat menduduki beberapa chart lagu di masanya terdahulu. Lagu ini dirilis pada album Coast to Coast 2000 silam. Lirik lagu dengan penghayatan luar biasa dari para personelnya membawa 'My Love' menjadi lagu yang masih enak didengar hingga kini.

2. Swear it Again

I'm never gonna say goodbye

Cause I never wanna see you cry

I swore to you my love would remain

And I swear it all over again and I

Dari liriknya tergambar bahwa lagu 'Swear It Again' ini mengisahkan tentang hubungan sepasang kekasih yang abadi meski banyak rintangan menghalangi mereka. Lagu ini dirilis pada 1999 dan berada di dalam album Westlife.

3. Fool Again

Can't believe that I'm a fool again

I thought this love would never end

How was I to know?

You never told me

Can't believe that I'm a fool again

And I who thought you were my friend

How was I to know?

You never told me

Masih berada di album yang sama dengan 'Swear it Again', 'Fool Again' juga dirilis di tahun 1999.

'Fool Again' menceritakan tentang seseorang yang dibutakan cinta sehingga melakukan berbagai macam cara agar kekasihnya itu tetap berada di sisinya.

