Lokasi Shooting The Last of Us Episode Kedua Ternyata Bukan di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak kemunculan episode kedua serial The Last Of Us publik penasaran dengan lokasi shooting tersebut. Mereka bahkan ada yang menyebut Bandung sebagai lokasi tempat Christine Hakim dan Yayu Unru beradu peran.

Dalam episode itu, Jakarta masuk sebagai intro dengan latar tahun 2003 silam. Profesor Ratna yang tengah makan siang pun mendadak dijemput oleh petinggi TNI bernama Agus Hidayat. Bukan tanpa sebab, TNI menjemput Prof Ratna terkait adanya korban yang diduga terinfeksi jamur.

Namun tahukah jika lokasi shooting tersebut tidak dilakukan di Indonesia?

Hal tersebut dibeberkan kepada Christine Hakim saat dijumpai di kediamannya. Secara eksklusif kepada Beritasatu.com, wanita yang berperan sebagai Ratna Pertiwi ini mengaku bahwa shooting tersebut dilakukan di Kanada. Tepatnya di sebuah restoran Vietnam yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga menyerupai kondisi Indonesia tahun 2003.

“Itu di Kanada. Di Restoran Vietnam yang sudah diatur sedemikian rupa oleh tim produksi. Itu kan scene di kantin ya sebelum saya dibawa untuk meneliti korban. Restoran itu dibuat seperti berada di Indonesia dengan becak-becak dan gerobak makanan di depannya,” beber lawan main Dian Sastrowardoyo ini dalam film Pasir Berbisik.

Bahkan untuk meyakinkan bahwa lokasi tersebut memang seolah berada di Indonesia, dirinya sempat memesan menu khas Indonesia yakni sate ayam.

"Sebelum dijemput Mas Yayu itu kan di adegan saya lagi makan siang dengan sate ayam. Jadi biar khas Indonesianya dapet, padahal semua proses shooting dilakukan di Kanada," kata dia.

Meski demikian, ada hal tersendiri yang menjadikan Indonesia dipilih sebagai latar dalam episode kedua serial The Last of Us tersebut. Menurut Christine keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 diakui oleh WHO.

"Itu menjadi inspirasi orang lain salah satunya Director Series The Last of Us, tetapi shooting tetap dilakukan di Kanada," bebernya.

Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah mensupport secara penuh keterlibatannya dalam series The Last of Us tersebut. Dalam hal ini adalah Kemendikbud + Pusbang film. "Untuk lainnya belum karena saya sendiri baru tiba di Indonesia itu sekitar akhir pekan kemarin."

Seperti yang diketahui, The Last of Us merupakan serial yang diadaptasi dari video game populer 2013 dengan nama yang sama. Serial bergenre post-apocalyptic yang ditayangkan HBO ini mendapatkan banyak pujian dari kritikus dunia, karena dianggap sukses menjadi serial yang mengadaptasi video game dengan sangat baik.

