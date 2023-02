Lima Fakta Dear David, Film Remaja dengan Fantasi Nakalnya

Jakarta, Beritasatu.com - Film Dear David besutan Netflix Original siap tayang Kamis, (9/2/2023) besok. Diketahui, film ini menceritakan tentang siswi berprestasi yang memiliki sisi lain dalam hidupnya.

Dibintangi aktris berbakat Shenina Cinnamon dan Emir Mahira, berikut fakta menarik film Dear David.

1. Menceritakan Fantasi Nakal Remaja SMA

Film Dear David menceritakan mengenai kehidupan remaja, Laras (Shenina Cinnamon) yang tidak biasa. Laras diketahui memiliki fantasi nakal mengenai seorang siswa yang ia kagumi bernama David (Emir Mahira).

David (Emir Mahira) merupakan siswa populer sekaligus bintang sepakbola di sekolah Laras. Tanpa sepengetahuan David, Laras yang merupakan teman 1 sekolah David menuliskan cerita fantasi nakal yang terinspirasi karena kesukaan nya terhadap David.

Suatu ketika, cerita dan blog yang dimiliki oleh Laras terbongkar secara tidak sengaja dan membuat kehidupan seorang murid berprestasi menjadi berubah dan tidak biasa.

2. Dibintangi oleh Shenina Cinnamon

Shenina Cinnamon adalah aktris muda berbakat yang namanya sedang ramai dikenal banyak remaja Indonesia. Shenina sendiri telah memerankan berbagai film salah satunya yakni Penyalin Cahaya.

Film tersebut sebelumnya telah sukses dan berhasil menghantarkan Shenina masuk menjadi nominasi Piala Citra Pemeran Utama Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 2021. Sehingga, kemampuan akting Shenina tak lagi diragukan dan berhasil membuat Dear David menjadi salah satu yang ditunggu oleh masyarakat terutama penonton remaja.

"Perjalanan nya gak sesingkat itu, pertama kami mendiskusikan tentang Laras, dan Shenina punya lidah kuat tentang karakter itu. Shenina selalu lapar dan haus akan karakter, akting dan dedikasinya penuh," ungkap Produser Dear David, Muhammad Zaidy di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2023).

"Setelahnya baru membuka kesempatan bagi Emir yang baru kembali ke tanah air. Dia mantan aktor cilik, I think it's a good way bagi kami untuk ketemu lagi dan melihat dia kembali dalam sebuah film," jelasnya.

3. Emir Mahira, Mantan Aktor Cilik yang Ikut Andil

Selain diperankan oleh aktris muda berbakat, Shenina Cinnamon, Dear David juga menghadirkan mantan aktor cilik, Emir Mahira. Emir Mahira sendiri diketahui pernah memerankan film "Garuda di Dadaku".

Aktor kelahiran Tangerang, 19 September 1997 tersebut memerankan tokoh utama bernama Bayu Purnomojati dalam film bertema sepakbola itu. Ditengah kariernya sebagai aktor cilik, Emir pernah sekolah di Malaysia. Setelah sekian lama vakum, Emir kini kembali ke tanah air dan menjadi salah satu tokoh utama dalam Dear David.

"Dear David the best opportunity coming to my life, sebelummya aku sempet pengen mundur di dunia akting karena sudah terima banyak rejection dari mana-mana," kata Emir Mahira di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2023).

"Sempat kuliah di luar, gak banyak follower dan makin banyak bintang film yang bertumbuh di Indonesia. Tapi ternyata ada yang masih mau bekerjasama dengan aku," tambahnya.

4. Dear David Besutan Netflix Original

Dear David merupakan film original Netflix Indonesia yang segera tayang pada Kamis 9 Februari 2023 mendatang. Film ini merupakan garapan sutradara ternama Lucky Kuswandi.

5. Sarat Makna Universal

Dear David merupakan film remaja yang tidak biasa. Film ini mengandung pesan yang tidak hanya mengenai pencarian jati diri seorang remaja, namun terdapat cerita mengenai keluarga hingga persahabatan antara Laras dan Dilla.

"Menurut saya film Dear David ini membahas hal yang sangat universal meskipun dibungkus dengan cerita remaja. Selalu ada pressure yang dialami Laras, David dan Dilla juga," kata Sutrada Lucky Kuswandi di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2023).

"Esensi soal mencintai siapa kita dengan semua kompleksitas itu penting banget untuk dibahas. Maknanya sangat luas," tutupnya.

