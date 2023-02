Gita Savitri Sebut Childfree Bikin Awet Muda, Netizen Geram

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Gita Savitri kembali menjadi sorotan usai dia dan suaminya terus menerus menggaungkan childfree atau hidup tanpa memiliki anak. Videonya kembali viral lantaran mengungkapkan pandangannya tentang tidak memiliki anak. Bahkan namanya menduduki tempat pertama di Twitter Rabu (8/2/2023).

Dalam video yang viral tersebut, Gita menampilkan kolase video maupun foto tentang cara dirinya menikmati hidup tanpa memiliki anak dengan berpetualang ke berbagai negara. Bahkan dia merasa tetap awet muda sekalipun telah berusia 30 tahun.

"Talking about the freedom and independence," tulisnya dalam caption unggahan tersebut.

Pendapat tersebut semakin diperkuat dengan komentar netizen yang merasa Gita lebih muda dari dirinya padahal dari usia nampak ada perbedaan.

Merasa mendapat dukungan, Gita pun semakin percaya diri dengan membalas dengan kalimat:

"Tak memiliki anak adalah anti penuaan dini alami. Kamu dapat tidur selama delapan jam setiap hari. Tidak merasa terganggu dengan teriakan anak kecil, dan jika kamu nanti keriput, gunakan uangmu untuk membayar botox," ujarnya.

Sontak netizen semakin geram dibuatnya. Mereka justru membandingkan Gita dengan selebriti yang memiliki anak namun tetap awet muda.

"Apa kabar Sophia Latjuba, Wulan Guritno, Ussy sulistiawaty, Tasya Kamila, Putri Titian dan banyak lagi. Mereka punya anak2 dan awet muda," komentar netter.

"Nikita willy sedang mengetik...." timpal yang lainnya.

"Yg child-free apa bener ngerasa bebas? No you are not, ga ada dari kita manusia yang benar2 bebas. Kita hanya didorong, diikat, dikekang oleh desire dan kebutuhan yg berbeda2. Kita hanya memilih kukungan yg mana, semua keinginan kita justru mengikat kita," sahut warganet lain.

"Selama masih child free, kamu tidak akan pernah tau bagaimana rasanya bahagia ketika kondisi capek pulang kerja tiba tiba disambut oleh si kecil dan memelukmu," kata netter lain.

"Talk to me after you 60," sahut netter lain.

"Ditunggu versi 60-70s nya kak gitttt, mau liatttt kayak gimana," tulis warganet yang lain.

Gita Savitri dikenal dengan beberapa pendapatnya yang kontroversial. Wanita lulusan Freie Universität ini mengambil jurusan kimia pada umur 18 tahun.

