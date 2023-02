Yoo Ah In Diselidiki Kepolisian Narkotika, Begini Respons Agensi

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Yoo Ah In pada Rabu (8/2/2023) kemarin dilaporkan tengah diselidiki pihak kepolisian karena kebiasaannya menggunakan propofol. Menurut sumber di Korea, dia diselidiki karena kebiasaannya menggunakan obat-obatan.

Badan Kepolisian Metropolitan Seoul memanggil aktor berusia 36 tahun tersebut untuk dimintai keterangan. Karena penyelidikan ini, lawan main Park Shin Hye dalam 'Alive' ini dilarang meninggalkan Korea Selatan hingga proses penyelidikan selesai.

Dilaporkan juga bahwa beberapa hari sebelumnya, Yoo Ah In diselidiki atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Narkotika.

Mengutip laman Soompi, menanggapi hal tersebut, agensi yang menaungi Yoo Ah In pun buka suara. Mereka membernarkan adanya penyelidikan tersebut terhadap salah satu artisnya.

Ini UAA.

Baru-baru ini, Yoo Ah In menjalani penyelidikan polisi terkait propofol.

Dia secara aktif bekerja sama dalam semua penyelidikan terkait hal ini dan kami berencana untuk secara proaktif menangani aspek-aspek yang menjadi masalah.

Kami mohon maaf karena menimbulkan kekhawatiran.

Yoo Ah In merupakan aktor kelahiran Korea Selatan, 6 Oktober 1986 silam. Dia diketahui tampil dalam beberapa film dan drama seperti Antique, Chil-woo the Mighty dan He Who Can't Marry. Ia juga berperan dalam drama tahun 2010 sebagai Moon Jae-shin dalam Sungkyunkwan Scandal.

