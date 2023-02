Dear David Bikin Emir Mahira Kembali ke Dunia Entertainment

Jakarta, Beritasatu.com - Dear David menjadi film yang membuat Emir Mahira comeback ke dunia hiburan tanah air. Sebelumnya diketahui mantan artis cilik tersebut vakum untuk waktu yang lama.

"Dear David the best opportunity coming to my life. Sebelummya aku sempat ingin mundur di dunia akting karena sudah terima banyak rejection dari mana-mana," kata Emir Mahira di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Shenina Cinnamon: Peran Laras di Dear David itu Relate dengan Diriku

Emir mengatakan dirinya sempat tidak berminat terlibat dalam dunia akting di Indonesia karena sudah vakum dalam rentang waktu yang lama. Emir mengaku minder karena banyak sekali bintang perfilman yang berbakat di tanah air. Terlebih dirinya tidak memiliki followers yang banyak seperti aktris dan aktor lainnya.

"Sempat kuliah di luar, gak banyak followers dan makin banyak bintang film yang bertumbuh di Indonesia. Tapi ternyata ada yang masih mau bekerjasama dengan aku," tambahnya.

Emir menuturkan perannya sebagai David dianggapnya sebagai balas dendam bagi diri sendiri karena telah lama vakum dari industri perfilman.

Emir Mahira sendiri diketahui pernah bermain dalam film Garuda di Dadaku dan berperan sebagai Bayu Purnomojati. Ditengah kariernya sebagai aktor cilik, Emir pernah sekolah di Malaysia.

David ada salah satu tokoh yang menjadi bagian dari cerita fantasi nakal Laras (Shenina Cinnamon) dalam film besutan Netflix tersebut. Selain itu, David adalah siswa populer di sekolah Laras dan merupakan dambaan setiap siswi. David terkenal sebagai bintang sepakbola.

BACA JUGA

Lima Fakta Dear David, Film Remaja dengan Fantasi Nakalnya

Tanpa sepengetahuan David, Laras yang merupakan teman satu sekolah, menuliskan cerita fantasi nakal yang terinspirasi karena kekagumannya terhadap bintang sekolah tersebut. Namun, kesenangan Laras dalam menulis fantasi nakal mengenai David suatu saat tidak sengaja terbongkar dan membuat hidup gadis pintar itu seketika berubah.

Bagaimana kelanjutan nasib Laras selanjutnya ketika Blog nya terbongkar? Apakah Laras akan mengaku?Jangan lupa saksikan filmnya di Netflix tanggal 9 Februari 2023.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini