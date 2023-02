Bubar dan Terlahir Kembali, Ini Perjalanan Karier Westlife

Jakarta, Beritasatu.com - Siapa yang tidak mengenal Westlife. Boyband asal Irlandia ini sempat berjaya di awal kemunculannya di tahun 1999 silam.

Boyband yang digawangi oleh lima personel awalnya ini, telah menghasilkan banyak album diantara Coast to Coast, Westlife dan masih banyak lagi yang lainnya.

Anak-anak tahun 90-an pasti hafal dengan beberapa lagu mereka, mulai dari "My Love", "If I Let You Go", "Seasons in The Sun" serta masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi, Westlifers tahu gak kalau boyband yang digawangi Shane Filan ini awalnya berasal dari drama musikal. Mengutip dari berbagai sumber, berikut perjalanan karier Westlife.

Berawal dari drama musikal

Melongok dari situs Westlife, perjalanan karier boyband ini diawali pada tahun 1996 silam. Dimana di sebuah kota kecil, Sligo, Barat Laut Irlandia ketiga personel, Kian Egan, Shane Filan, dan Mark Feehily tampil pada drama musikal bertajuk Grease.

Setelah penampilan tersebut sukses, mereka akhirnya membentuk sebuah grup musik yang dikenal IOYOU dan melahirkan single "Together Girl Forever".

Mengadakan audisi

Tampil sebagai trio, membuat ketiganya merasa perlu menambah suara lain. Diputuskanlah mereka untuk menggelar audisi di Dublin, Irlandia pada saat itu.

Bertemulah mereka bertiga dengan Bryan McFadden dan Nicky Byrne. Setelah menjadi lima orang, mereka akhirnya mengubah nama boyband menjadi Sestside sebagai bentuk penghargaan kepada kampung halaman Shane, Kian dan Mark.

Awal mula nama Westlife

Di awal tahun 1999, boyband ini akhirnya mengganti nama menjadi Westlife agar lebih enak didengar. Namun sebelum itu, mereka sempat tampil bersama Boyzone dan meraih penghargaan sebagai Best New Tour Act.

Lambat laun, karier boyband ini kian menanjak. Di tahun 1999, single mereka bertajuk "Swear It Again" menjadi best seller dan disukai penggemarnya. Sejak saat itu, lagu-lagu seperti "Seasons in The Sun", "I Have ad Dream" pun muncul dan kembali menjadi nomor satu tangga lagu.

Bahkan, Westlife berhasil menyabet "Record of The Year" untuk single "Flying Without Wings". Bahkan pada album "Coast to Coast" sukses meraih Triple Platinum di Irlandia pada tahun 2000. Di 2002 Westlife merilis album “Greathest Hits”. Dan album berikutnya “Turnaround” dirilis November 2003, tetap menjadi nomor satu di tangga lagu.

Hengkangnya Bryan McFadden Penggemar sempat dihebohkan dengan hengkangnya salah satu personel yakni ...

