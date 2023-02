Bawakan 25 Lagu, Westlife Totalitas Hibur Penggemarnya di Indonesia

Tangerang, Beritasatu.com - Westlife sukses menghibur penggemarnya di Indonesia. Dalam konser yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2023), Westlife membawakan 25 lagu baik dinyanyikan medley maupun tidak.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di lokasi, konser baru dimulai pukul 19.25 WIB dengan penampilan pertama dari penyanyi Judika. Penyanyi yang khas dengan nada vokal tinggi itu membawakan empat lagu, yakni “Cinta Karena Cinta”, “Sampai Kau Jadi Milikku”, “Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja”, dan yang terakhir “Beautiful in White”.

Setelah itu, Westlife baru masuk ke atas panggung sekitar pukul 20.00 WIB dengan membawakan lagu "Starlight". Tampil dengan setelan kombinasi hitam putih, Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, dan Nicky Bryne berhasil menghipnotis penggemar di awal-awal lagu.

Deretan lagu tersebut di antaranya, “When Youre Looking Like That”, “Fool Again”, “My Love”, “Mandy”, “I Have a Dream”, “I Swear Again” dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan setelah membawakan lagu “When Youre Looking Like That”, Shane mengucapkan terimakasih kepada penonton yang hadir.

“Thank you so much,” teriaknya yang disambut tepuk tangan penonton.

Bukan hanya lagu-lagu yang ada di dalam album Westlife saja, boyband asal Dublin, Irlandia itu juga menyanyikan lagu dari ABBA yang tentu tidak asing buat pendengar yakni :I Have A Dream:. Malam ini lagu tersebut juga dibawakan oleh Westlife dan disambut tepuk tangan meriah dari penonton. Selain itu juga ada Mamma Mia serta Dancing Queen.

Sejak awal hingga akhir, penonton tidak bisa diam meski diberikan bangku oleh penyelenggara. Beberapa anak muda bahkan berdiri dan ikut berjoget mengikuti ritme lagu. Konser Westlife tidak hanya dihadiri anak muda saja, namun dari berbagai usia juga nampak di barisan depan.

Seperti diketahui, Westlife telah menyapa penggemarnya di Indonesia dalam konser bertajuk "Westlife The Wild Dreams Tour 2023" yang dipromotori oleh Warna Warni Entertainment. Konser ini diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten., Kamis (9/2/2023).

