You Raise Me Up Tutup Konser Westlife di ICE BSD Malam Ini

Tangerang, Beritasatu.com - Ada hal menarik dalam konser Westlife yang digelar di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2023) malam ini. Setelah membawakan Flying Without Wings, boyband asal Irlandia ini masuk ke belakang panggung sambil melambaikan tangan. Para penonton mulanya mengira konser Westlife telah usai.

Rupanya, Westlife kembali dengan dua lagu penutup salah satunya adalah You Raise Me Up milik Josh Groban. Lagi ini sukses membuat penonton galau seolah tak ingin mengakhiri konser.

Menurut pantauan Beritasatu.com, di lagu terakhir ini penonton mulai maju ke depan meninggalkan bangku mereka masing-masing. Dengan menyalakan flash dari ponsel masing-masing, penonton mulai ikut bernyanyi bersama.

Ketika mengakhiri lagu tak lupa keempat personel mengucapkan selamat malam. “Good Bye Indonesia, and Good Night.”

Mereka pun berjalan membelakangi penonton dan mulai berpose sebagai penghormatan terakhir kepada penonton yang setia bertahan di konser hingga akhir.

Seperti yang diketahui, Westlife telah menyapa penggemarnya di Indonesia dalam konser bertajuk "Westlife The Wild Dreams Tour 2023" yang dipromotori oleh Warna Warni Entertainment. Konser telah ini diselenggarakan, Kamis (9/2/2023) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten. Penonton yang hadir terdiri dari beragam usia.

