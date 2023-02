Konser Westlife di ICE BSD Jadi Ajang Nostalgia dan Reuni

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband asal Irlandia, Westlife telah menggelar konser bertajuk "The Wild Dreams Tour 2023" di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2023) malam.

Dengan mengusung tema intimate, Westlife mengajak penggemar bernostalgia dengan membawakan sejumlah lagu lama. Beberapa lagu itu di antaranya "Uptown Girl", "My Love", "Sweat It Again" dan masih banyak lagi.

Advertisement

“Momen yang paling berkesan yang lagu-lagu lama ya. Apa ya, tadi ya? Banyak sih. pokoknya semuanya berkesan,” ungkap Desi salah satu penggemar Westlife asal Bogor kepada Beritasatu.com, Kamis (9/2/2023).

BACA JUGA

Westlife Ajak Penggemar Nyanyi BarengLagu My Love

Menariknya tidak hanya menjadi ruang para penggemar bernostalgia, ternyata konser ini juga dijadikan ajang reuni oleh beberapa penggemar.

“Saya sebenarnya banyak teman-teman sekolah, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman main lah gitu,” Kata Fitri penggemar Westlife asal Jakarta.

Fitri mengaku sudah berangkat sejak pukul 11.00 WIB. Sebelum bertandang ke vanue konser, Fitri ngopi-ngopi cantik dengan teman-temannya terlebih dahulu.

“Iya, kayak reunian lagi makanya janjian terus ketemu. Udah jalan ke sini,” ujar Fitri.

Tidak hanya Fitri, penggemar Westlife lainnya, yakni Natasya dan Anisa juga mengaku janjian untuk ikut orang tuanya ke konser Westlife.

“Ikut mama kita janjian ikut mama. Di sini dari jam 4 sempet nongkrong dulu sebelum ke sini. Setengah enam, lah kita sampe sini,” kata Natasya.

BACA JUGA

You Raise Me Up Tutup Konser Westlife di ICE BSD Malam Ini

Kedua Westlifers itu juga mengungkapkan bahwa mereka menikmati penampilan Westlife kali ini. Lagu My Love pun menjadi favorite mereka.

“Keren-keren banget. Kalau lagu My Love kesannya heboh karena kita sudah kangen ya sama Westlife,” ungkap Natasya.

Adapun personil grup band Westlife, yakni Shane, Nicky, Mark, dan Kian akan kembali menghibur penggemar dengan lagu legendaris mereka pada tanggal 11 Februari 2023 mendatang. Konser selanjutnya akan diselenggarakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini