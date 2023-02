Cegah Malanutrisi, Ini Makanan Pendamping ASI yang Baik untuk Bayi

Jakarta, Beritasatu.com - Stunting dan malanutrisi masih menjadi momok bagi masyarakat. Berbagai upaya bersama sudah dilakukan untuk memperbaiki status gizi khususnya bagi balita di Indonesia.

Pasalnya berdasarkan data, gangguan gizi yang terjadi pada anak bisa dimulai dari kandungan Ibu hingga anak berusia 2 tahun (1.000 hari pertama kehidupan anak) dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi stunting secara nasional pada 2021 mencapai 24,4 persen dan masih jauh dari target 14 persen tahun 2024 mendatang. Sehingga perlu ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Salah satunya dengan memberikan asupan makanan sehat yang berbahan dasar hewan laut dan Omega-3 (DHA) yang tinggi seperti udang dan ikan teri seperti yang terkandung dalam produk Crystal of Sea yang dibuat oleh PT Urchindize Indonesia.

"Dengan misi menyediakan produk yang padat gizi dan terjangkau dengan bahan-bahan premium serta alami, kami terus berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam upaya bersama untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia," ungkap Direktur Crystal of the Sea, Kenji Kusuma dalam keterangannya melalui diskusi virtual bersama media, Jumat (10/2/2023).

Diterangkan Kenji, masyarakat juga perlu diberikan edukasi cara-cara mengenali ciri-ciri anak yang terkena stunting dan malnutrisi.

"Masyarakat juga harus diberikan informasi yang lengkap bagaimana mengatasi hal tersebut khususnya dari makanan apa yang baik untuk mencegahnya sehingga mereka bisa mengatasi stunting dan malanutrisi ini," terangnya.

Diterangkan lebih lanjut, pentingnya makanan yang mengandung protein hewani dan Omega - 3 (DHA) yang tinggi ini akan bisa membantu perkembangan dan pemeliharaan otak anak sehingga mencegah kasus stunting terus meningkat.

"Produk-produk Crystal of the Sea yang kami tawarkan juga kaya akan Vitamin B6 yang dapat meningkatkan mood dan tinggi kalsium yang penting untuk dukungan dan perkembangan tulang. Selain padat gizi, produk Crystal of the Sea mudah dan praktis dipakai maupun disimpan. Dengan teknologi dehidrasi pada suhu rendah, produk ini bisa disimpan hingga dua tahun," pungkasnya.

"Kami juga terus berkomitmen untuk mengkreasi produk makanan yang praktis dan padat gizi untuk anak dan seluruh keluarga dengan jalan berkolaborasi dengan beberapa knowledge-partner, untuk mengkreasi dan produksi produk-produk yang bergizi yang tentunya sesuai dengan arahan BPOM dan BKIPM yang aman juga dikonsumsi anak dan ibu hamil," tandasnya.

