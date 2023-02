Terserang DBD, Armand Maulana Dilarikan ke Rumah Sakit

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar kurang mengenakkan kembali menghampiri dunia hiburan Tanah Air. Vokalis grup musik Gigi, Armand Maulana tiba-tiba dibawa ke rumah sakit lantaran terserang penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Hal itu diketahui dari akun Instagram pribadi suami Dewi Gita itu yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (10/2/2023).

"Ketiga kalinya saya kena DB atau demam berdarah," tulis Armand Maulana melalui akun Instagram pribadinya @armandmaulana04.

Dalam unggahan itu, Armand memperlihatkan tangannya yang tengah diinfus.

Armand Maulana mengungkapkan sudah tiga kali terserang penyakit DBD. Untuk itu, Armand menyarankan masyarakat untuk waspada dengan kondisi saat ini.

"Mau ngasih tau aja sekarang lagi musim DB di RS ini jg byk yg DB..ati ati yah sodara sodaraku," katanya.

Mengetahui hal itu sejumlah artis dan juga warganet mendoakan Armand bisa lekas sembuh dan kembali beraktivitas lagi.

"Semoga lekas sembuhh Kang Armaaaan," tulis penyanyi Yura Yunita.

"Sing geura sehat, jagjag waringkas luuurrr (cepat sehat wal afiat lur)," kata Andy vokalis /Rif.

"Lekas sembuh Akang idola," kata penyanyi Anji.

"Ya Allah kaaang... Padahal baru aja 3 hari lalu kita nobar, liat istri tercinta @dewigita01 main film "Gita Cinta dari SMA". Get well soon ya kang...," kata penyanyi Fryda Lucyana dalam unggahannya.

