Harry Styles Borong Empat Piala di Ajang BRIT Awards 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun ini menjadi keberuntungan bagi musisi Harry Styles sepertinya. Setelah menyabet banyak penghargaan di Grammy Awards 2023 kemarin, penyanyi jebolan One Direction ini kembali membawa pulang banyak piala dari BRIT Awards 2023.

Mengutip laman Insider, Minggu (12/02/2023) penyanyi berusia 29 tahun ini berhasil membawa pulang empat piala sekaligus. Empat kategori tersebut yakni Album of the Year, Artist of the Year, Song of the Year dan Best Pop/R&B Act.

Advertisement

BACA JUGA

Kalahkan Adele, Harry Styles Sabet Dua Penghargaan di Grammy 2023

Pada saat naik ke atas panggung, saat memberikan pidato Styles tak lupa pula menceritakan bagaimana awal kariernya hingga berada di ajang tersebut.

Harry Styles bahkan mengucapkan terimakasih kepada teman-teman nya di One Direction yang diketahui turut membesarkan namanya.

“Aku ingin berterima kasih kepada Niall, Louis, Liam dan Zayn, karena aku juga tidak akan berada di sini tanpa kalian. Terima kasih banyak," ucap Styles, Minggu (12/2/23).

Usai bubar di 2016 silam, diketahui para personel boyband ini memang sudah tidak pernah lagi menghabiskan waktu bersama. Terlebih ketika Zayn Malik menjadi personel pertama yang keluar dari grup asal Inggris tersebut.

BACA JUGA

Harry Styles Bakal Gelar Tur Keliling AS Mulai September

Meski demikian, Niall Horan dan Liam Payne turut memberi ucapan selamat untuk Harry Styles saat ia meraih piala Grammy Awards 2023. Keduanya pun turut bangga atas pencapaian Styles, khususnya album Harry’s House yang fenomenal di 2022 silam.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini