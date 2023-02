Sabet Banyak Penghargaan, Begini Lika-liku Perjalanan Karier Harry Styles

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak pertama kali muncul di layar kaca pada 2010 untuk audisi The X Factor di usia 16 tahun, Harry Styles telah meraih banyak pencapaian. Pemilik nama lengkap Harry Edward Styles ini merupakan satu dari lima anggota boyband terbaik pada masanya yaitu One Direction.

Baru-baru ini Harry meraih dua penghargaan besar di Grammy, Album Terbaik Tahun Ini dan Album Vokal Pop Terbaik, keduanya untuk 'Harry's House' yang memecahkan rekor. Kemenangan besar ini menyusul nominasi BRIT Award sebulan sebelumnya, untuk Mastercard Album of The Year, Artist of The Year, Song of The Year “As It Was”, dan Pop and R&B Act.

Bersama mantan rekan segrupnya, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, dan Zayn Malik, pelantun ‘Watermelon Sugar’ tersebut menjadi terkenal bahkan mampu berkeliling dunia dan menduduki puncak tangga lagu di seluruh dunia. Sayangnya, pada tahun 2016 One Direction mengumumkan hiatus dan fokus pada karir solo.

Sejak itu Harry telah merilis tiga album yang luar biasa, menjadi aktor yang sukses dan bahkan telah menjadi ikon mode dengan menjadi pria solo pertama yang muncul di sampul depan Vogue.

Perjalanan Karir Harry Styles

Harry dibesarkan di desa Holmes Chapel di Cheshire, yang berjarak 21 mil (34km) di selatan Kota Manchester. Ibunya Bernama Anne Cox, dan ayahnya adalah Des Styles. Harry memiliki ayah tiri Bernama Robin Twist yang telah meninggal pada 2017 silam. Mantan personil One Direction tersebut memiliki seorang kakak perempuan bernama gemma dan saudara tiri laki-laki bernama Mike Twist.

Harry mengikuti audisi untuk The X Factor seri ketujuh dan menyanyikan lagu 'Is not She Lovely' versi Steve Wonder. Harry berhasil sampai ke Boot Camp sebagai penyanyi solo tetapi gagal di babak Judges Houses.

Kemudian dia dan 4 penyanyi solo lain yang tidak lolos disatukan menjadi satu kelompok karena para juri tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang mereka miliki. Harry, bersama dengan Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson dan Zayn Malik mencapai final The X Factor sebagai One Direction dan finish di tempat ketiga.

Setelah merilis single pertama yang berjudul 'That's What Makes You Beautiful' pada tahun 2011, mereka dengan cepat mulai dikenal dunia. Harry dan keempat temannya meraih kesuksesan besar dengan memenangkan lebih dari 200 penghargaan termasuk BRIT dan empat Penghargaan Musik Video MTV.

Di tahun 2015, Zayn memutuskan untuk keluar dan di tahun berikutnya ...

