Ini Alasan Coklat Identik dengan Valentine dan Kasih Sayang

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Valentine yang diperingati pada 14 Februari selalu identik dengan coklat. Meskipun kotak berbentuk hati berisi coklat adalah tradisi yang relatif baru, tetapi ikatan antara coklat dan cinta sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

Coklat dipercaya melambangkan kasih sayang, daya tarik, kemewahan dan cinta yang mendalam. Berasal dari pohon “Theobroma cacao”, yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai “makanan untuk para dewa”, orang-orang melihat pesan ini dan menyadari bahwa jika coklat cukup baik untuk para dewa, hal yang sama pun berlaku untuk pasangan. Beberapa ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian dan melihat bahwa coklat juga merupakan afrodisiak.

Bermula dari sebuah tradisi, Bangsa Maya sangat menghargai keajaiban coklat saat pertama kali meminumnya. Selain menggunakan coklat dalam upacara keagamaan dan menikmatinya di akhir pesta, mereka adalah budaya pertama yang menghubungkan coklat dengan cinta. Beberapa upacara pernikahan Maya termasuk ritual di mana kedua mempelai secara seremonial meminum coklat.

Penguasa abad ke-16, Montezuma II, konon mengonsumsi coklat dalam jumlah besar untuk meningkatkan libidonya. Penjelajah Spanyol dengan cepat menyadari daya tarik coklat kemudian mencampurinya dengan kayu manis dan gula tebu untuk mengurangi rasa pahit.

Melansir laman Eat This, Not That, meskipun coklat menjadi populer di seluruh Eropa Barat setelah diperkenalkan oleh penjelajah Spanyol pada abad ke-16, harganya sangat mahal sehingga sebagian besar hanya dapat dikonsumsi oleh orang kaya. Baru pada pertengahan abad ke-19 perusahaan Inggris J.S. Fry & Sons menciptakan coklat batangan pertama dengan menggabungkan bubuk kakao dan gula serta mentega kakao.

Dalam beberapa tahun, coklat isian menjadi sangat populer, lalu pesaing Fry & Sons, Cadbury, memperkenalkan kotak coklat pertama yang dijuluki "Fancy Box" pada tahun 1861. Tujuh tahun kemudian, Cadbury memproduksi coklat berbentuk hati yang berisi buah, garnache, dan kacang untuk pertama kalinya sebagai hadiah valentine. Di Amerika Serikat sendiri, memberikan coklat pada hari valentine sama populernya seperti di Inggris. Hershey’s memperkenalkan produk mungil pertamanya yang bernama Hershey’s Kisses pada tahun 1907, lalu Whitman’s Sampler memulai debutnya di tahun 1912.

Budaya memberikan coklat pada hari Valentine terus menyebar hingga ke seluruh dunia. Menariknya, ada sebuah tradisi di beberapa negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang dkenal dengan sebutan White Day. White Day diperingati sebulan setelah hari Valentine, yaitu tanggal 14 Maret.

Jika pada tanggal 14 Februari para wanita memberikan hadiah kepada pasangan mereka, maka pada tanggal 14 Maret yang dikenal sebagai Hari Putih tersebut para pria memberikan hadiah kepada pasangan mereka sebagai bentuk balas budi. Berdasarkan laman The Fact Side, terdapat aturan yang menyatakan bahwa hadiah pengembalian harus 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi dari harga hadiah Valentine yang telah diberikan.

