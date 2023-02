Kim Min Kyu Resmi Bergabung ke Agensi Companion Co

Jakarta, Beritasatu.com - Kim Min Kyu resmi menandatangani kontrak dengan agensi yang baru didirikan. Menurut sumber, aktor berusia 28 tahun itu menandatangi kontrak dengan agensi Companion co.

Mengutip laman Soompi, Selasa (14/02/2023) pihak agensi membenarkan kabar tersebut.

"Karena kami memulai awal baru dengan memilih mereka yang dipercaya bisa bekerja sama dengan baik dalam waktu cukup lama," kata perwakilan agensi dalam keterangan resmi di sosial media.

Mereka juga menambahkan, bukan tanpa alasan memilih Kim Min Kyu sebagai talent yang dinaunginya. Mereka merasa Min Kyu memiliki kemampuan akting yang mumpuni.

“Karena dia membangun kemampuan aktingnya dengan filmografi yang beragam, kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung spektrum aktingnya yang beragam tersebut melalui berbagai aktivitas di masa depan.”

Setelah melakukan debutnya pada 2013 melalui drama tvN “Monster”, Kim Min Kyu membintangi berbagai karya termasuk “Signal”, “Because This Is My First Life”, “Perfume”, “Queen: Love and War”, “Backstreet Rookie”. ,” “Tetesan Salju,” dan banyak lagi. Tahun lalu, dia terpikat sebagai peran Cha Sung Hoon dalam “A Business Proposal,” dan dia saat ini bersiap untuk membintangi “The Heavenly Idol.”

Proyek terbaru Kim Min Kyu “The Heavenly Idol” akan tayang perdana pada Rabu (15/02/2023) besok pukul 10:30 malam waktu Korea Selatan.

