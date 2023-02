Hiatus hingga Bangkrut, Karut Marut Perjalanan Karier Blue

Jakarta, Beritasatu.com - Generasi 90-an pasti akrab dengan Boyband asal Inggris ini, Blue. Blue merupakan grup vokal laki-laki yang terbentuk pada tahun 2000-an.

Boyband yang sukses dengan lagu "All Rise" ini beranggotakan Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe dan Antony Costa. Sama seperti Westlife, pada zamannya boyband ini juga digandrungi penggemarnya yang sebagian besar adalah wanita.

Di saat boyband lain sempat mengalami pasang surut perubahan anggota, Blue tetap konsisten dengan keempat personelnya. Namun, perjalanan karier mereka tidak semulus itu. Di tahun 2015, mereka sempat gagal berinvestasi dan menyatakan diri bangkrut.

Selain itu, di tengah munculnya boyband baru dan tren grup musik pria sedang pasang surut, membuat Blue semakin kehilangan pamornya.

Mengutip berbagai sumber, berikut lika-liku perjalanan karier boyband Blue.

1. Awal mula terbentuk di tahun 2000

Boyband yang digawangi oleh Duncan CS ini memulai karier mereka di tahun 2000. Saat pamor NSYNC dan Westlife juga sedang digandrungin banyak wanita. Mereka hadir sebagai alternatif boyband dari Inggris.

Album All Rise pun mampu meraih platinum dan terjual sekitar 800 ribu copy saat itu. Empat single di dalam album tersebut juga menjadi hits dan trending.

2. Puncak kejayaan

Sama seperti boyband yang telah sukses lebih dulu, Blue juga sempat mengalami masa kejayaan di era 2001-2004 dan seterusnya. Terlebih lagi setelah duet dengan musisi Elton John dengan lagu

"Sorry Seems to Be the Hardest World".

Tak hanya itu, lagu One Love, You Make Me Wanna, Fly By, Best in Me dan yang lainnya juga masuk ke dalam trending musik saat itu. Blue menjadi salah satu boyband asal Inggris yang mendulang kesuksesan tak lama setelah debut.

3. Hiatus di tahun 2015

Mempertahankan eksistensi di tengah gempuran pesaing bukan hal mudah. Blue mengikuti para generasi boyband sebelumnya yang memilih untuk hiatus.

Saat pamor mereka mulai meredup di 2004 silam, Best of Blue sempat dirilis. Para personel pun mulai bersolo karier sehingga menyebabkan di tahun 2005 grup musik ini hiatus.

4. Bangkrut akibat gaya hidup

Blue datang dengan kabar tidak menyenangkan di tahun 2015 silam. Mereka menyatakan kebangkrutan karena gagal berinvestasi. Dimulai dari Duncan James yang menyatakan dirinya bangkrut pada 2013. Dia mengaku menjual rumah orantuanya karena kesalahan yang diperbuatnya sendiri. Duncan mengaku gagal dalam berinvestasi.

Kemudian disusul oleh Anthony Costa yang memiliki penghasilan terus menerus menurun. Bahkan, gaya hidup mewah yang dia jalani menjadi awal finansial nya ikut terdampak.

"Saya tak pernah menabung, dan menghasilkan semuanya untuk gaya hidup. Saya mengira Blue akan sukses selamanya," kata dia dalam sebuah wawancara dengan The Guardian.

Simon Webbe pun menyatakan kebangkrutan tak lama setelah kedua temannya mengakui hal serupa. Di tahun 2015 puncaknya Lee Ryan juga menyusul teman-temannya mengalami krisis keuangan dan aset-asetnya terpaksa dibekukan.

Lee Ryan diketahui melakukan investasi yang salah. Mengutip laman News.com.au Ryan telah berjuang untuk menyelamatkan aset tersebut, namun tak dapat dipungkiri dirinya pun bangkrut.

"Dia sudah berjuang sangat keras untuk anak-anaknya," kata sumber tersebut.

5. Comeback usai bangkrut

Usai mengalami kebangkrutan, Blue kembali reuni dengan melakukan berbagai tur. Hingga di tahun 2022, Blue kembalui hadir dengan "Haven't Found You Yet" dan "Dance with Me" dari album studio keenam mereka Heart & Soul, yang dirilis pada September 2022.

Di masa jayanya, Blue sempat merilis tiga album, All Rise (2001), One Love (2002), daan Guilty (2003) yang semuanya memuncaki tangga lagu Inggris. Mereka juga diketahui memiliki 40 single nomor satu dan telah menjual 15 juta keping album

Pada hari ini, Selasa (14/02/2023) Blue diketahui akan menggelar konser bertajuk "Blue Romantic Valentine Live In Jakarta". Konser ini akan dihelat di Grand Ballroom Pullman Hotel Jakarta Selasa (14/2/2023) malam ini.

Ada tiga jenis tiket yakni Blue Zone (standing festival) seharga Rp 1.150.000, lalu Diamond VVIP (numbered seating) seharga Rp 1.950.000 dan Kategori Gold (free seating) seharga mulai Rp 990 ribu," tandasnya.

