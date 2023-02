Konser Blue di Jakarta Jadi Ajang Nostalgia Anak 90-an

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband asal Inggris, Blue, siap memeriahkan hari Valentine dengan menggelar konsernya pada Selasa (14/02/2023). Konser Blue ini akan diisi sekurangnya 18 lagu di antaranya All Rise, Best in Me, If You Come Back, Fly By.

Sama seperti konser Westlife yang telah dihelat sebelumnya, Blue juga akan membangkitkan nostalgia penggemarnya yang kini rata-rata berusia 33 tahun. Hal ini dikatakan oleh salah seorang penggemar yang sudah tiba di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat.

“Iya ini sudah pasti nostalgia ya. Sejak SMP saya suka dengan boyband ini,” kata Tantia (33) kepada Beritasatu.com.

Ditambahkan oleh sang adik yang juga turut menemani Tantia, dirinya merasa konser boyband Blue ini akan membangkitkan kenangan masa kecil.

“Kalau aku suka sejak SD. Ya karena kak Tantia ini. Jadi ikut ngefans sama Blue,” kata dia menjelaskan.

Ditambahkan oleh penggemar yang datang dari Jakarta Timur ini, mereka memiliki lagu favorit yang masih enak didengar hingga saat ini. Lagu tersebut adalah Best in Me dan Breathe Easy.

“Kalau aku suka banget sama Best in Me,” kata Tantia penggemar berat Antony Costa.

“Aku yang Breathe Easy. Karena di lagu itu Lee Ryan suaranya keren banget,” tutur Nadia yang mengaku penggemar berat Lee Ryan ini seusai berfoto di banner boyband tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya konser boyband Blue siap siap dihelat di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Selasa (14/02/2023). Bertajuk “Blue Romantic Valentine Live In Jakarta" konser tersebut merupakan kegiatan perdana Blue di Asia Tenggara.

