Ini Dia Deretan Lagu Boyband Blue yang Masih Hit hingga Kini

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband Blue siap menggelar konsernya pada Selasa (14/02/2023) hari ini. Bertepatan dengan Valentine Day boyband asal Inggris tersebut siap menyapa penggemarnya di Indonesia nanti malam.

Nah, penggemar Blue sudah siapkah kalian dengan list lagu-lagu terbaik mereka? Beritasatu.com siap memberikan referensinya berikut ini:

1. One Love

One love - for the mother's pride

One love - for the times we cried

One love - gotta stay alive

I will survive

Lagu yang dirilis pada tahun 2002 ini menceritakan tentang semangat untuk bertahan hidup karena cinta. Cinta di sini bisa untuk orang terkasih maupun keluarga.

2. Best In Me

Cause you bring out the best in me, like no-one else can do

That's why I'm by your side, (And that's why I love you)

Lagu yang mengisahkan tentang hal terbaik dalam cinta ini rilis di album All Rise pada 2001. Lagu bernada galau ini menceritakan tentang perasaan mencintai seseorang secara mendalam, bahkan takut merasa kehilangan orang tersebut.

3. All Rise

One for the money and the free rides

It's two for the lie that you denied

All rise, all rise (c'mon)

Three for the calls you've been making

It's four all the times you've been faking

All rise, I'm gonna tell it to your face

All rise, I rest my case

All Rise menceritakan tentang seseorang yang ingin mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Ada kebohongan yang disembunyikan dan ingin disampaikan lewat lagu tersebut. Siapa saja yang mendengarkan lagu ini pasti ingin bergoyang karena musiknya yang enak didengarkan.

4. You Make Me Wanna

You make me wanna call you in the middle of the night

You make me wanna hold you 'til the morning light

You make me wanna love, you make me wanna fall

You make me wanna surrender my soul

Lagu ini cocok didengarkan ketika Anda sedang merasa mencintai seseorang dengan teramat sangat. You Make Me Wanna menceritakan tentang perasaan seseorang yang tengah jatuh cinta dan dibutakan oleh perasaan tersebut.

5. Sorry Seems to Be The Hardest World

It's sad, so sad

It's a sad, sad situation

And it's getting more

And more absurd

It's sad, so sad

Why can't we talk it over?

Oh, it seems to me

That sorry seems to be

The hardest word

Pada lagu ini, Blue menggandeng musisi kenamaan yaitu Elton John untuk ikut berkolaborasi. Fakta menyebutkan bahwa lagu ini memang milik musisi senior tersebut. Lagu ini menceritakan tentang betapa sulitnya untuk meminta maaf di antara dua orang yang saling mencintai.

6. Fly By

System up with the top down

Got the city on lockdown

Drive by in the low ride

Hands high when we fly by

Lagu yang dirilis pada tahun 2001 ini memiliki versi remix berjudul Fly by II yang dirilis di tahun berikutnya pada tanggal 18 Maret. Versi remix tersebut tersebut berhasil bertengger di nomor enam di tangga lagu inggris dan memiliki hampir 25 juta penayangan di youtube sejak pertama kali diunggah pada 13 tahun lalu.

7. Back Some Day

If you're alone, I want you to know

I'll be back someday, don't you ever let go

Baby, hold tight through the cold lonely night

Just wait for me till I get home

When you're on your own, I want you to know

I'll be there for you, I could never let go

I realise that you want me to stay But hold on

I'll be back someday Be back someday, someday.

Back Some Day mengisahkan tentang seorang yang meminta kekasihnya untuk tetap bertahan dan menunggu dirinya dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Lagu ini dirilis pada tahun 2001 dalam album All Rise.

8. Guilty

If it's wrong to tell the truth

Then what am I supposed to do

When all I want to do is speak my mind (speak my mind)

If it's wrong to do what's right

I'm prepared to testify

If loving you with all my heart's a crime

Then I'm guilty

Lagu yang berkisah tentang seseorang yang mencintai dengan sepenuh hati tanpa peduli terhadap apa kata orang lain ini dirilis pada 2003. Lagu ini memiliki nuansa lembut dan tenang sehingga mudah diterima di telinga siapapun yang mendengarnya

9. If you comeback

So if I did something wrong, please tell me

I wanna understand

Cause I don't want this love to ever end

And I swear,

If you come back in my life

I'll be there till the end of time

Menceritakan kegalauan yang dirasakan seorang laki-laki yang sangat mencintai mantan kekasihnya, lagu bergenre R&B Soul yang dirilis pada 2001 ini menggambarkan perasaan yang seringkali dirasakan orang lain di mana mereka masih berharap untuk bisa kembali dengan mantan kekasihnya dan berjanji akan selalu ada untuk mereka di setiap saat.

10. Dance With Me

I see you looking at me

I can tell by your eyes that your feeling me

And I really want you to get close to me

So won't you dance with me, dance with me

My drop tops at the parking lot

And I wanna take you back to my spot

But we still got a little more time to rock

So won't you dance with me

Blue melanjutkan comeback epik mereka dengan meluncurkan lagu tersebut pada 2022. Lagu ini merupakan remake dari boyband hits Amerika bernama 112 yang dirilis pada 2001 silam.

