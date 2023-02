Konser di Jakarta, Blue Sebut Fans di Indonesia Luar Biasa

Jakarta, Beritasatu.com - Boyband Blue siap menggelar konser perdana mereka di tahun 2023 ini. Sebelum konser dimulai, Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe, dan Antony Costa menyempatkan diri menyapa media melalui wawancara singkat.

Salah seorang personel Blue, Simon Webbe, menyatakan bahwa ini bukan kunjungan pertama mereka. Sebelumnya mereka sudah pernah ke Indonesia melakukan konser bersama dengan boyband lainnya.

“Ini sudah ke sekian kalinya kami datang ke Indonesia,” kata Simon kepada media Selasa (14/2/2023).

Ditanya bagaimana soal penggemar, para personel mengatakan fan di Indonesia cukup luar biasa. Penggemar di Indonesia terkenal baik dan ramah.

“We love the fans. I love the people, Care, honest , and kind. Beautiful people,” kata Lee Ryan, menjawab pertanyaan tersebut dengan wajah antusias.

Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam merayakan hari Valentine boyband asal Inggris ini siap menggelar konser di Indonesia bertajuk “Blue Romantic Valentine Live In Jakarta" bertempat di Pullman Hotel Jakarta Central Park. Konser ini dipromotori oleh Colour Asia Live dan Warna Warni Entertainment.

Grup vokal pria ini rencananya akan membawakan 18 lagu-lagu hit mereka di antaranya All Rise, One Love, dan Best in Me. Boyband yang sempat hiatus ini menyatakan comeback dan siap merilis lagu-lagu terbaru dalam waktu dekat.

