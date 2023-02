Tur Keliling Dunia Jadi Salah Satu Wishlist Blue di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Sambut Hari Valentine, Blue menggelar konser perdana mereka di tahun ini pada Selasa (14/2/2023). Bertempat di Hotel Pullman Jakarta Central Park, pelantun Best in Me ini siap menyapa penggemar mereka yang notabene anak-anak 90-an.

Jelang konser, sesaat ditemui Beritasatu.com dalam acara meet and greet, boyband yang digawangi Duncan James, Lee Ryan, Antony Costa, dan Simon Webbe ini mengaku menyukai Asia Tenggara.

“Kami sangat menyukai Asia Tenggara, walaupun memiliki banyak perbedaan tetapi mereka sangat baik. Dan kami berharap kalian akan menyukai penampilan kami nanti,” tutur Duncan James.

Diakui pula oleh Simon Webbe, di tahun 2023 ini Blue sudah menyiapkan project album bertajuk Heart and Soul. Mereka bahkan berencana untuk melakukan tur keliling dunia.

"Rencana kami di tahun ini akan keliling dunia setelah mengeluarkan album Heart and Soul,” tutur Simon.

Seperti yang diketahui, Blue sempat hiatus dan terbentur masalah finansial keempat personelnya. Meski demikian, perlahan boyband yang berdiri sejak tahun 2000-an ini kembali bangkit dan eksis di kalangan penggemarnya.

Pada hari ini, Selasa (14/02/2023) Blue siap menggelar konser bertajuk "Blue Romantic Valentine Live In Jakarta". Konser ini akan dihelat di Grand Ballroom Pullman Hotel Jakarta Selasa (14/2/2023) malam ini.

Ada tiga jenis tiket yakni Blue Zone (standing festival) seharga Rp 1.150.000, lalu Diamond VVIP (numbered seating) seharga Rp 1.950.000 dan Kategori Gold (free seating) seharga mulai Rp 990.000.

