Sorry Seems to Be The Hardest World Awali Konser Blue di Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Sorry Seems to Be The Hardest Love menjadi pembuka pada konser Blue malam ini. Seluruh penonton bersorak begitu mendengar alunan musik yang dipopulerkan pula oleh musisi Elton John.

Menurut pantauan Beritasatu.com di lokasi, nampak penonton antusias bernyanyi bersama saat Lee Ryan menyodorkan mic ke arah tribun.

“Jakarta!” teriak pria berusia 39 tahun ini.

“Apakah kalian masih hapal dengan lagu ini,” teriak Duncan James.

Sapaan Lee dan Duncan lantas membuat semua pengunjung semakin bersorak sorai. Penonton semakin hanyut menyanyikan lagu yang bermakna dalam tersebut. Dari awal hingga akhir pentonton tidak henti ikut menyanyikan lagu tersebut.

Usai menyanyikan lagu tersebut Blue melanjutkannya dengan “Heart and Soul” dan lagu lainnya.

Konser Blue yang dimulai sekitar pukul 8 malam WIB ini 20 lagu selama total kurang lebih 90 menit di antaranya All Rise, Breathe Easy, dan Fly By.

Adapun konser bertajuk The Romantic Valentine di Jakarta merupakan rangkaian dari tur Heart & Soul yang memperingati 20 tahun Blue berkiprah di industri musik dan dipromotori oleh Colour Asia Live. Grup ini diketahui terbentuk pada tahun 2000 dan merilis tiga album studio sebelum mengumumkan hiatus pada akhir 2004.

