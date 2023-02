Pecahkan Malam Valentine, Blue Tutup Konser dengan One Love

Jakarta, Beritasatu.com - Merayakan malam Valentine, Blue berhasil mengajak penggemarnya bernostalgia kembali ke tahun 2000-an dengan deretan lagu-lagu tentang cinta. Dalam konser bertajuk “Blue Romantic Valentine Live In Jakarta" ini, keempat personel yakni Duncan, Simon, Lee dan Antony sukses menghipnotis penonton dengan suara khas mereka.

Tampil dengan membawakan lagu pertama berjudul “Sorry Seems to Be The Hardest World”, salah satu personel menyapa penggemar dengan meneriakkan Jakarta.

“Jakarta!” teriak Lee Ryan yang disambut dengan teriakan histeris para penonton karena melihat jari pria berusia 39 tahun tersebut membentuk lambang hati.

Tak hanya lagu-lagu seperti “You Make Me Wanna”, Best in Me”, “If You Comeback”, “Fly by”, “All Rise”, Blue juga menghadirkan “Bublin”, “Paradise”, “Breathe Easy”,dan ditutup oleh penampilan memukau dari lagu “One Love”.

“Jakarta I love you, selamat hari Valentine,” ujar Simon.

Tidak hanya itu, di tengah konser Lee Ryan kembali berulah dengan melemparkan satu tangkai bunga mawar ke arah penonton di barisan depan. Hal tersebut disambut suara riuh penonton yang ingin mendapatkan bunga dari personel yang paling enerjik tersebut.

Pantauan Beritasatu.com di lapangan, penonton selalu antusias bernyanyi di setiap judul lagu yang dibawakan oleh Blue. Tak ada satu lagu yang membuat penonton diam, semakin malam suasana pun kian pecah. Bahkan ketika salah seorang personel merasa kurang sehat, penonton tetap menyemangatinya.

“Kasih tepuk tangan untuk Antony,” seru Duncan James.

“Terimakasih sudah datang. Ini adalah malam yang indah,” sahut Antony yang diketahui tengah merasa kurang sehat tersebut. Sesekali dirinya berjongkok di pinggir panggung seraya memegangi perutnya.

Meski demikian, Antony Costa tetap profesional hingga konser usai. Meski sakit, dirinya tetap bernyanyi dan sesekali berjoget mengimbangi ketiga rekannya yang lain.

Seperti yang diketahui Blue merupakan grup vokal atau boyband yang terbentuk pada tahun 2000 serta telah merilis tiga album studio sebelum mengumumkan hiatus pada akhir 2004.

Blue telah menggelar konsernya dengan membawakan 21 lagu di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Selasa (14/02/2023). Bertepatan dengan hari Valentine, konser bertajuk “The Romantic Valentine” tersebut merupakan rangkaian dari tur Heart & Soul yang memperingati 20 tahun Blue berkiprah di industri musik. Konser ini dipromotori oleh Colour Asia Live dan Warna Warni Entertainment.

