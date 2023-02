Nikita Mirzani Unggah Pesan Menyentuh di Hari Valentine

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Nikita Mirzani merayakan hari Valentine dengan mengunggah pesan puitis di laman Instagramnya Selasa (14/02/2023). Pesan tersebut diketahui untuk kekasihnya, Antonio Dedola.

Niki mengunggah foto siluet yang juga merupakan profile picture akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172, dan satu lagi foto dirinya tengah digendong oleh Antonio.

Dalam kolom caption Nikita Mirzani mengakui bahwa belum pernah dirinya mencintai pria sedalam ini. Sejak mengenal Antonio, ibu tiga anak ini pun merasa selalu bahagia. Dia juga berjanji akan selalu membuat Antonio bahagia juga.

"I have never fallen so deeply in love. When I’m around you, I feel so alive. You make me the happiest person on earth and ill make you the same aswell," tulis Nikita Mirzani kemarin.

Dia juga menyatakan akan selalu mencintai kekasihnya tak peduli apapun yang terjadi. Di akhir kalimat Niki mengucapkan selamat Valentine.

"May our everlasting love tale experience more valentine’s day together. I will always love you no matter what. Happy Valentine’s Day, my sweetheart," tulisnya.

Postingan tersebut pun ditanggapi oleh Antonio. Tak kalah puitis, pria warna negara Jerman itupun juga menuliskan balasan yang romantis.

"I will always love you too my Darling no matter what because you’re the woman I was searching for my whole live," tulis Antonio dari akun @toni.dedola.

