Lewat Film Animasi, Kiko Ajak Anak-anak Lestarikan Ekosistem Laut

Jakarta, Beritasatu.com - Rusaknya lingkungan pantai dan laut akibat ulah manusia menggugah pihak MNC Pictures untuk mengangkat isu itu dalam sebuah film animasi anak-anak berjudul "Kiko In The Deep Sea", dimana film ini diangkat dari karakter Kiko yang merupakan serial televisi yang ditayangkan RCTI dan MNC TV.

Film animasi bagi anak-anak tersebut diakui Direktur Utama MNC Liliana Tanaja Tanoesoedibjo sebagai salah satu film yang penuh dengan nilai edukasi lantaran mengajarkan anak-anak tentang ekosistem laut.

"Film ini merupakan film yang diharapkan akan bisa mengedukasi anak-anak di Indonesia untuk menjaga ekosistem laut dan pantai dengan petualangan karakternya dalam film ini dan film ini cocok ditonton anak-anak agar mereka mengerti pentingnya menjaga kelestarian alam," ujar Liliana.

Diterangkan pula oleh Liliana, untuk mendekatkan diri para karakter di filmnya ini, mereka juga beberapa waktu lalu sempat mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan Pantai Florida yang berada di kawasan Anyer, Cilegon, Banten.

"Kegiatan Kiko Bersih-Bersih Pantai ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran semua pihak dan meningkatkan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir demi menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan lestari," ujarnya.

Diterangkan Liliana lebih lanjut, sampah di laut Indonesia saat ini memang sedang menjadi sorotan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2020 wilayah lautan Indonesia sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram sampah per meter persegi. Bahkan jika dihitung dari luas laut Indonesia sekitar 3,25 juta km persegi, jumlah sampah di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 5,75 juta ton.

"Kita harap dengan kegiatan bersih-bersih di pantai yang dilakukan karakter yang bermain dalam Kiko In The Deep Sea ini akan sedikit memberikan edukasi bagi anak khususnya agar mereka membuang sampah sembarangan, memisahkan sampah dengan lainnya serta mengurangi penggunaan plastik," tandasnya.

Film Kiko In The Deep Sea sendiri akan mulai tayang di bioskop Tanah Air mulai 23 Februari 2023, dimana para karakter di film animasi ini akan diisi oleh beberapa artis terkenal di Indonesia seperti Arbani Yasiz, Felicya Angelista dan Robby Purba. Adapun soundtrack film Kiko In the Deep Sea diciptakan oleh Liliana Tanoesoedibjo yang dinyanyikan secara apik oleh penyanyi cilik Romaria.

