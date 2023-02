Terciduk Penggemar, Song Joong Ki dan Katy Tampil Mesra di Bandara

Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan pengantin baru Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders terlihat menyapa penggemar di bandara dalam perjalanannya menuju Eropa. Diketahui, Song Joong Ki harus pergi ke benua tersebut terkait shooting film terbarunya, “My Name is Loh Kiwan”.

Pasangan ini tertangkap kamera reporter dan penggemar yang menyapa mereka ketika berada di Bandara Incheon, Korea Selatan. Mereka nampak serasi dengan pakaian serba hitam.

Advertisement

BACA JUGA

Main Drama Baru, Song Joong Ki Jadi Pembelot Korea Utara

Joong Ki tampil kasual dengan sepatu olahraga, celana panjang hitam berlabel Nike cocok dengan jaket bermerek serupa. Tak lupa dia juga menggunakan topi berwarna senada dengan outfitnya. Sementara Katy yang tengah menggendong seekor Anjing nampak anggun dengan dress semata kaki berwarna hitam.

Meski menggunakan masker, Song Joong Ki terlihat melambaikan tangan ke arah pengemarnya seraya tersenyum sebelum masuk ke gate. Pasangan tersebut mulai sering muncul ke hadapan publik usai menyatakan pernikahan mereka belum lama ini.

Sebelumnya diketahui pada akhir Januari lalu, Song Joong Ki menuliskan pesan menyentuh dimana dirinya sudah mendaftarkan pernikahan dengan Katy Louise Saunders. Dia bahkan menjelaskan pula bahwa kondisi Katy saat ini tengah berbadan dua.

"Dia memiliki hati yang baik, dan dia telah menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Dia adalah orang yang luar biasa sampai-sampai saya menghormatinya. Berkat dia, saya menjadi orang yang lebih baik," tulisnya saat itu.

"Kami secara alami bermimpi untuk menciptakan keluarga yang bahagia bersama. Kami telah berusaha keras untuk menepati janji satu sama lain, dan kami dengan tulus berterima kasih karena kehidupan baru telah datang kepada kami."

BACA JUGA

Lima Fakta Perjalanan Cinta Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders

Sementara itu, film “My Name is Loh Kiwan” diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Jo Hae Jin. Film ini mengisahkan pertemuan pembelot Korea Utara Loh Kiwan (Song Joong Ki), yang tiba di Belgia dengan harapan terakhirnya, serta Marie (Choi Sung Eun), seorang wanita mantan penembak jitu yang kehilangan alasan untuk hidup.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini