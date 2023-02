Deretan Film dan Drama Yoo Ah In, Aktor Korea Tersandung Kasus Ganja

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Yoo Ah In telah dinyatakan positif menggunakan ganja setelah menjalani tes narkoba sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penggunaan obat bius secara ilegal. Yoo Ah In diperiksa oleh pihak kepolisian pada 5 Februari 2023, tak lama setelah ia kembali dari Amerika Serikat.

Seperti diketahui, aktor kelahiran 6 Oktober 1986 tersebut merupakan aktor yang cukup berbakat di Korea. Dirinya telah membintangi banyak drama dan film serta telah memenangi setidaknya 38 penghargaan bergengsi selama berkarir di dunia entertain. Berikut adalah beberapa karya yang dibintangi oleh actor berusia 36 tahun tersebut.

1. Seoul Vibe (2022)



Film ini memiliki latar tahun 1988 di mana saat itu Korea Selatan sedang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas untuk pertama kali. Seoul Vibe berkisah tentang sekelompok pembalap dan mekanik yang terlibat dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengungkap kebenaran di balik dana VIP yang sangat besar. Yoo Ah In berperan sebagai Dong-wook, yang merupakan seorang drifter terbaik. Dia memimpin sebuah kelompok dan menerima misi berisiko tinggi.

Proyek yang dikabarkan menelan biaya produksi sebesar 20 miliar won Rp 217 miliar ini dapat disaksikan di Netflix sejak akhir Agustus 2022. Meski hanya mendapat rating 5,5 dari IMDb, Yoo mengaku puas dengan proyek itu, karena menikmati syuting dengan anggota pemeran lain, termasuk Go Kyung-pyo dan Lee Kyu-hyung.

2. Voice of Silence (2020)



Film yang disutradarai oleh Hong Eui Jeong ini bercerita tentang perjuangan hidup dua orang laki-laki pembersih tempat kejadian perkara. Yoo Ah In berperan sebagai Tae In yang merupakan seorang pemuda desa yang miskin.

Hidupnya penuh perjuangan sebab dia juga tidak bisa berbicara. Beruntung, dia memiliki seorang teman bernama Chang Bok (Yoo Jae Myung). Berkat Chang Bok, Tae In setidaknya memiliki pekerjaan yang dapat membiayai hidupnya.

Mereka bekerja untuk sebuah organisasi kriminal, tetapi tidak pernah terlibat dalam sebuah kejahatan. Tae In dan Chang Bok hanya bertugas membersihkan tempat yang digunakan kelompok kriminal tersebut setelah mereka melakukan kejahatan. Situasi menjadi buruk ketika atasan mereka terbunuh di saat mereka mendapat tugas untuk memantau seorang gadis berusia 11 tahun yang diculik.

Berkat acting yang memukau di film ini, Yoo Ah In mendapat banyak pernghargaan mulai dari Best Actor dalam penghargaan Baek Sang Art Awards di tahun 2021, hingga Actor of the Year dan Asia Celebrity Award dalam penghargaan Asia Artist Award di tahun yang sama. Film Voice of Silence sendiri dapat disaksikan di KlikFilm Premiere sejak November 2020 lalu.

3. Hellbound (2021)



Hellbound mengisahkan fenomena dimana manusia mendapatkan kutukan mengenai waktu kematiannya dan mereka akan masuk neraka. kutukan tersebut disampaikan secara langsung oleh sosok yang disebut malaikat kematian.

Ketika waktunya tiba, tiga utusan neraka datang ke Bumi untuk membawa si penerima kutukan dan alih-alih langsung membawa mereka ke neraka, utusan tersebut memberikan hukuman brutal terlebih dahulu.

Yoo Ah In berperan sebagai Jung Jin Soo, pemimpin agama baru yang mencari jejak Tuhan. Dalam karakternya, ia menampilkan ekspresi wajah yang tidak terbaca. Drama ini memiliki 6 episode dengan mengusung genre misteri, horor, drama, dan supernatural yang telah tayang sejak 19 November 2021 di Netflix.

4. Alive (2020)



Film Alive bercerita tentang Joon Woo (Yoo Ah In) yang merupakan seorang gamers. Saat kejadian penyebaran infeksi zombie terjadi, dirinya sedang berada di apartemen sendirian karena orang tuanya pergi. Melalui balkon apartemennya, Joon Woo bisa melihat bagaimana orang-orang perlahan mulai terinfeksi.

Situasi semakin kacau ketika listrik dan sinyal menghilang. Joon Woo harus bertahan hidup seorang diri di tengah kepungan para zombie. Joon Woo kemudian menyadari bahwa ada penyintas lain yang berhasil bertahan seperti dirinya. Penyintas itu adalah Yoo Bin (Park Shin Hye).

Setelah sukses di bioskop Korea Selatan, Alive kemudian resmi ditayangkan di Netflix sejak 8 September 2020. Pada masa penayangannya, film Alive sempat masuk ke dalam daftar Top Movies Dunia dan dikabarkan mendapatkan keuntungan sebesar 13 juta dolar atau sekitar Rp 193 miliar.

5. Secret Affair (2014)

Film ini mengisahkan hubungan percintaan yang terpaut usia cukup jauh di antara Oh Hye Won (Kim Hee Ae) dan Lee Sun Jae (Yoo Ah In). Hye Won tidak hanya cantik secara fisik, ia juga digambarkan mempunyai segalanya termasuk karier gemilang dan kehidupan serba berkecukupan.

Sedangkan Sun Jae hanyalah seroang anak muda biasa yang bekerja sebagai kurir, namun ia memiliki kemampuan bermain piano yang sangat luar biasa.

Pertemuan Sun Jae dengan Hye Won menuai respon dari Joon Hyung (Park Hyuk Kwon) yang meminta Hye Won untuk menjadikan pemuda tersebut sebagai muridnya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Hye Won dan Sun Jae menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Keduanya menjadi sangat dekat dan bahkan diam-diam memiliki perasaan satu sama lain. Hye Won tidak mempermasalahkan perbedaan usia mereka yang cukup jauh.

Perselingkuhan antara Hye Won dan Sun Jae pun terjadi hingga berimbas pada situasi hubungan yang semakin rumit serta menguras emosi. Serial drama ini rilis pada Maret 2014 lalu melalui saluran JTBC dengan jumlah 16 episode. Dilansir IMDb, Secret Love Affair mendapat rating 7,9/10 dan tercatat meraih banyak penghargaan. Salah satunya menang kategori Best Screenplay Baeksang Art Awards ke-50.

