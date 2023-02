Fashion Show Wastra Indonesia Siap Dihelat di Los Angeles Maret 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Profere, salah satu event organizer yang berbasis di Houston, Amerika Serikat (AS) akan menggelar Indonesian Fashion Show di Deco building, Los Angeles, pada 5 Maret 2023 dengan tema “The Allure of Wastra Indonesia”.

Kegiatan ini sebagai ajang mempromosikan budaya dan keragaman yang ada di Indonesia secara mendunia. Mengangkat tema Wastra yang berarti kain tradisional bercorak dan berwarna, Profere mencoba mengenalkannya ke kancah internasional.

“Wastra adalah kain tradisional yg memiliki corak dan warna. Ini general. Ikat, tenun, maupun batik masuk ke dalam tema The Allure of Wastra Indonesia ini,” kata Muhamad Fazari selaku Director of Event Profere LLC dalam Press Conference di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Jumat (17/02/2023).

Dijelaskan lebih lanjut, ada lima brand UMKM fesyen yang berpartisipasi dalam ajang tersebut. “Mereka adalah, Identix batik (Semarang), Identix sarong and t-shirt X Dead Squad (Semarang), Billiardo (Yogyakarta), NAKLAQI (Nusa Tenggara Barat), dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Samarinda,” beber dia.

Masing-masing brand akan menampilkan koleksi wastra terbaru mereka. Selain Fashion Show, para peserta juga akan melakukan Pop-up dan bertemu langsung dengan para potential buyers, komunitas bisnis, dan diaspora Indonesia in Los Angeles.

Sementara itu, Endang Hadiputro selaku Director of Program Profere LLC mengatakan alasan dirinya memilih Los Angeles sebagai tempat untuk memamerkan kultur Indonesia. Menurutnya, masyarakat di LA sudah mulai mengenal batik.

“Knapa LA, karena banyak pecinta batik disana,” kata dia.

Fashion show ini rencananya akan digelar dengan konsep classy intimate dengan iringan music jazz secara live. Selain itu, acara akan dimeriahkan dengan tarian tradisional, dan terbuka untuk umum.

Sebagai event organiser, Profere Event telah terlibat dalam beberapa acara untuk mempromosikan produk-produk UMKM Indonesia di Amerika Serikat dengan berkerjasama dengan beberapa pemerintah daerah dan kementrian terkait.

Ajang ini bertujuan untuk mengenalkan keberagaman wastra Indonesia di panggung internasional serta meningkatkan kapasitas desainer muda untuk dapat bersaing dengan negara lain. Fashion Show ini didukung oleh HEXI Stores LA, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), dan Konsulat Indonesia di Los Angeles

