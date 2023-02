Bertemakan Halloween, Ultah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Panen Doa

Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah berbahagia lantaran keduanya tengah merayakan hari ulang tahun. Bila Raffi merayakan ulang tahun ke 36 tahun, sedangkan istrinya Nagita merayakan hari ulang tahun ke 35 tahun ini.

Menanggapi hari ulangtahun bersamanya, sejumlah artis dan warganetpun ramai-ramai mengucapkan selamat kepada pasangan Sultan Andara itu.

"Happy bdayy orang2 baik," tulis Baim Wong mengomentari pesta perayaan ulang tahun Raffi dan Nagita Slavina yang diunggah @raffinagita1717.

"Happiest birthday you both! Live long and prosper," tulis mantan kekasih Raffi Ahmad, Tyas Mirasih.

"Happy birthday pasangan favorit, bahagia sehat selamanyaaa," tambah artis Loemongga.

Tidak hanya ucapan selamat, doa dan harapan juga diungkapkan sejumlah artis dan warganet terkait ulang tahun kedua pasangan itu.

"Selamat ulangtahun panutan kita semua. Slalu dilancarkan rezekinya panjang umur sehat selalu ,dan slalu dalam lindungan Allah aamiin... Happy birthday pepsy dan memsye," unggah warganet lainnya.

"Barokallahu fii umrik pasangan ter-Masya Allahnya Indonesia dari sisi rizqi dan kebaikaaan tulusss untuk sesama.. Terimakasih telah melahirkan anak2 ganteng dan gumush Aset Indonesia ya Pepsyee Memsyee.. Makasihh udah menemani masa2 bocilku dan abgku zaman dlu dengan karya2 kalian.. Sehatt sehatt selaluu dan semakin berlimpahh rizqii, wahai dua orang inspiratif," tegas warganet lainnya.

Sebelumnya, Raffi sempat mendapat kejutan spesial dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan kehadiran para petinggi BNN yang menghadiri acara surprise party yang digelar kedua pasangan ini. Hal itu yang ditunjukan Raffi dalam akun media sosialnya @raffinagita1717.

"Di ulang tahunku ini, aku di surprise-in kedatangan teman-teman dari BNN, ada Jendral Ricky dan pak Sulis terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Jadi inget masa lalu," tulis Raffi Ahmad Jumat (17/02/2023) kemarin.

"Ini mengingatkan masa lalu, 10 tahun yang lalu aku pernah nakal dan disadarkan BNN," tandas Raffi Ahmad.

