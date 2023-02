Keseruan Berakhir Pekan di Kuntum Farmfield Bogor

Bogor, Beritasatu.com - Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu untuk berlibur bersama keluarga ke wilayah Bogor, mungkin Kuntum Farmfield bisa menjadi salah satu destinasi pilihan.

Kuntum Farmfield merupakan tempat wisata di Bogor yang mengusung konsep wisata edukasi pertanian atau agrowisata. Tempat wisata di Bogor ini memiliki moto ‘back to nature, no chemical, and friendly environment’.

Advertisement

Di lokasi ini, Anda bisa merasakan sensasi seperti berada di perkebunan yang rimbun nan sejuk, ditemani oleh hewan ternak seperti kambing, sapi, domba, kerbau dan sebagainya.

BACA JUGA

Kapal Pariwisata Tabrak Rumah Warga di Tepian Sungai Musi Palembang

Selain itu, pengunjung akan dibagikan benih yang dapat ditanam di lahan yang disediakan. Menariknya, pengunjung juga diberikan caping, seolah-olah merasakan menjadi seperti seorang petani.

Pengunjung juga diperbolehkan untuk memanen hasil kebun, memeras susu sapi, memancing, memberi makan hewan, berkuda dan lainnya.

Kenati Sutarjo selaku pengelola menyebut, Kuntum Farmfield dibangun sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mengajak anak-anak usia dini untuk lebih mencintai alam, hewan dan lingkungan sekitarnya.

"Kami ingin anak-anak di sini mengenal lingkungan terutama untuk anak-anak kelas sekolah PAUD TK dan seterusnya bagaimana dia mencintai alam," kata Kenita kepada Beritasatu.

Salah satu pengunjung mengaku sangat nyaman berada di Kuntum Farmfield, pasalnya lokasi wisata ini cocok untuk mengenalkan hewan pada anak usia dini. Seperti yang dirasakan Afifah.

"Anak saya baru berumur 15 bulan. Bagus untuk memperkenalkan dia dengan berbagai hewan dan tanaman. Bisa berinteraksi langsung juga," kata Afifah.

Ia menambah, dikarenakan kegiatan ini bersentuhan langsung dengan alam dan hewan, sehingga bisa menjauhkan anak-anak dari penggunaan gawai yang berlebihan.

BACA JUGA

Danau Wisata Bekasi Makan Korban, 2 Pria Tewas Tenggelam

"Fasilitas begini bagus sekali, ya. Karena bisa menjauhkan anak dari gadget. Jadi mereka bisa berinteraksi langsung dengan alam, harapannya anak-anak bisa ikut mencintai alam juga," tutupnya.

Kuntum Farmfield berada di Singdangrasa, Bogor Timur, di Jalan Raya Tajur No. 291 Sindangrasa, Bogor Timur, Kota Bogor.

Agar bisa mencapai ke Kuntum Farm Field, Anda bisa menggunakan tol lalu keluar di pintu tol Ciawi-Jagorawi. Jaraknya dari pusat Kota Jakarta hanya sekitar 62 km.

Harga Tiket Kuntum Farmfield

Tiket Masuk Weekday: Rp60.000

Tiket Masuk Weekend dan Hari Libur: Rp70.000

Makanan hewan: Rp5.000 – Rp15.000

Bibit tanaman: Rp5.000 – Rp20.000

Saksikan live streaming program-program BTV di sini