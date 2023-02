Daftar Pemenang BAFTA Award 2023, All Quiet on the Western Front Film Terbaik

London, Beritasatu.com – Ajang penghargaan British Academy of Film and Television Arts atau BAFTA Award 2023 berlangsung di Royal Festival Hall di London, Inggris pada hari Minggu (20/2/2023).

Film Jerman "All Quiet on the Western Front" menjadi pemenang utama malam itu, dengan tujuh penghargaan termasuk film terbaik dan sutradara terbaik.

“Kami diberkati dengan begitu banyak nominasi dan memenangkan ini sungguh luar biasa,” kata produser Malte Grunert di atas panggung.

Film lainnya "The Banshees of Inisherin" juga diunggulkan di acara tersebut, antara lain memenangkan penghargaan aktor pendukung dan aktris pendukung, serta skenario asli terbaik.

"Everything Everywhere All At Once," film favorit menuju ajang Piala Oscar bulan depan, hanya membawa pulang satu penghargaan, untuk penyuntingan terbaik.

Sedangkan Austin Butler memenangi penghargaan sebagai aktor terbaik untuk film “Elvis”. Sedangkan Cate Blanchett meraih penghargaan aktris terbaik untuk film “TÁR”.

Berikut daftar pemenang BAFTA Award 2023

Film Terbaik: “All Quiet on the Western Front”

Film Inggris Terbaik: “The Banshees of Inisherin”

Debut Terbaik untuk Penulis, Sutradara, atau Produser Inggris:

“Aftersun” Charlotte Wells (penulis/sutradara)

Film Asing Terbaik: “All Quiet on the Western Front”

Film Dokumentar Terbaik: “Navalny”

Film Animasi Terbaik: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

Sutradara Terbaik: Edward Berger, “All Quiet on the Western Front”

Naskah Terbaik: Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

Skenario Adaptasi Terbaik: Edward Berger, Ian Stokell and Leslie Patterson, “All Quiet on the Western Front”

Artis Terbaik: Cate Blanchett, “TÁR”

Aktor Terbaik: Austin Butler, “Elvis”

Artis Pendamping Terbaik: Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

Aktor Pendamping Terbaik: Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”

Best original score: Volker Bertelmann, “All Quiet on the Western Front”

Best casting: Nikki Barrett, Denise Chamian, “Elvis”

Sinematografi Terbaik: James Friend, “All Quiet on the Western Front”

Editing Terbaik: Paul Rogers, “Everything Everywhere All At Once”

Poduksi Desain Terbaik: Christian M. Goldbreck, Ernestine Hipper, “All Quiet on the Western Front”

Kostum Desain Terbaik: Catherine Martin, “Elvis”

Penata rias dan rambut Terbaik: Shane Thomas, Louise Coulston, Mark Coulier and Barrie Gower, “Elvis”

Best sound: Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil and Markus Stemler, “All Quiet on the Western Front”

Spesial Efek Terbaik: Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri and Eric Saindon, “Avatar: The Way of Water”

Film animasi pendek terbaik: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Film pendek Inggris terbaik: “An Irish Goodbye”

EE Rising Star: Emma Mackey

