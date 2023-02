Raffi-Nagita Liburan ke Bali, Netizen: Baby Number 3

Jakarta, Beritasatu.com - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui tengah berlibur ke Bali usai merayakan ulang tahun. Liburan kali ini berbeda, pasalnya, Raffi hanya mengajak Nagita tanpa membawa kedua buah hatinya.

Sebelumnya, Raffi diketahui pernah berjanji kepada istrinya tersebut akan mengajaknya berlibur ke Jepang dan Bali tanpa kedua anak mereka. Meski belum tiba di Jepang, Raffi sudah menepati janji tersebut dengan mengajak Nagita ke Bali.

Hal itu nampak dari postingan Instagram mereka @raffinagita1717 yang menunjukkan pasangan yang mendapatkan julukan Sultan Andara ini sudah berada di Pulau Dewata tersebut.

"In Love BALI," tulis Raffi pada postingannya tersebut.

Mengenakan pakaian berwarna senada, yakni hijau sage, keduanya nampak mesra meski tanpa kedua buah hati. Berada di Mari Beach Club Bali, keduanya berpose kompak mengenakan kacamata saat berada di pinggir pantai.

Bahkan kemesraan tersebut mendapat komentar jahil dari para netizen yang menyebut tengah menantikan baby number 3 hasil dari honeymoon ke Bali tersebut.

"Baby number 3..," tulis akun @abrar_aabs.

"Bismillah.. Adiknya Rafathar dan Rayyanza On proses and release cooming soon. InsyaAllah Biidznillah," sahut netizen yang lainnya.

"Nitip adeknya cipung," tambah netizen lain.

Tidak hanya ke pantai, Raffi dan Nagita juga menikmati momen liburan mereka dengan makan malam romantis di The Secret Cave. Bahkan Raffi memberikan Nagita kejutan dengan menyewa helikopter khusus dan membawa keduanya terbang di langit Bali.

"Akhirnya liburan berdua tanpa karyawannnn," tulis komentar netizen di postingan mereka.

"Ciee cieee liburan berdua, semoga di tahun ini ada anak ke 3, aamiin," sahut netter lainnya.

"Seneng banget liatnya quality time ber2 aja walau bentar tp berkwalitas, sering-sering deh kaya gini biar mama gigi gak bete lagi & nambah harmonis pastinya," timpal yang lain.

