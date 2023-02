4 Fakta Menarik dan Daya Tarik Serial Bridgerton

Jakarta, Beritasatu.com - Serial Netflix Bridgerton ternyata telah menyedot jutaan pemirsa dunia. Dilatari era Renaissance atau Victorian dan disemarakkan oleh rumah-rumah megah berarsitektur masa lampau berikut tatanan busana yang serba glamor dan membangkitkan mimpi. Seolah menyediakan kesempatan bagi para penikmatnya untuk dapat tenggelam dalam dunia imajinasi.

Diambil dari karya novel asal Amerika, Julia Quinn, Bridgerton kemudian diangkat di layar serial Netflix. Alhasil, film ini menjadi serial yang ditunggu jutaan pemirsa Netflix.

Bridgerton yang menampilkan cerita romantis ditambah dengan konflik skandal, keluarga, persahabatan, dan pencarian cinta sejati ini menempati rangking pertama dari jajaran film serial dunia. Keunikan dari film ini selain penuh intrik dan skandal, juga menonjolkan fashion yang memukau dengan kostum-kostum indah dipadukan dengan perhiasan menarik yang semakin membuat para penonton menikmati serial ini.

Seperti salah satu scene saat Daphne Basst menggunakan tulle gown berwarna ungu dipadukan dengan sarung tangan berwarna senada. Tampilan sederhana Daphne tampak mewah dengan tambahan kalung cantik yang melingkari lehernya.

Fakta Film Bridgertone



1. Adaptasi Novel Karya Julia Quinn

Serial hit ini diadaptasi dari novel populer karya Julia Quinn yang merupakan penulis sukses Amerika Serikat yang telah 19 kali masuk daftar penulis terlaris versi New York Times. Karya-karyanya juga sangat digemari oleh pembaca internasional hingga diterjemahkan ke dalam 29 bahasa. Kisah dalam serial Bridgerton musim pertama didasarkan pada seri pertama novelnya berjudul Duke and I yang dirilis pada 2000 silam.

2. Memiliki 9 sequel

Novel Bridgerton yang memiliki 9 sequel ini menarik perhatian Shonda Rhimes, produser terkenal pendiri Shondaland. Shondaland sendiri merupakan rumah produksi ternama Amerika Serikat yang pernah memproduksi serial hit ABC, Grey's Anatomy (2005-2020). Bridgerton juga digarap oleh sutradara Chris Van Dusen yang sebelumnya ikut terlibat dalam penggarapan serial Grey's Anatomy. Digarap sutradara berpengalaman dan rumah produksi ternama, maka tak heran jika Bridgerton juga mampu mengikuti jejak kesuksesan serial Shondaland sebelumnya.

3. Kostum serba Glamor

Mengambil latar waktu abad ke-18, kisah dalam serial Bridgerton berhasil divisualisasikan dengan sangat indah. Salah satunya melalui kostum-kostum ikonik khas abad ke-18, seperti gaun panjang dengan warna cerah berenda, sarung tangan, topi unik berbagai bentuk, hingga jas elegan yang dipakai para pemain pria. Kostum yang indah dan memukau ini tak terlepas dari keterlibatan costum designer ternama Ellen Mirojnick. Ellen Mirojnick merupakan costum designer peraih penghargaan Emmy Awards untuk film biografi Behind the Candelabra (2013). Ia juga pernah mendesain kostum untuk beberapa film terkenal seperti The Greatest Showman (2017) dan Maleficent: Mistress of Evil (2019).

4. Background Lokasi di Bath dan York

Walaupun situasi Renaissance yang menggambarkan kehidupan bangsawan Inggris, namun lokasi syuting bukan di London, tapi justru dilakukan di Bath dan New York, dimana kedua lokasi tersebut merupakan taman dan perkebunan. Jadi selain dipenuhi kisah skandal, kostum, dan pemain yang menawan, daya tarik lain yang ditawarkan serial Bridgerton adalah latar tempat indah dan megah.

