Mengintip Tren Gaun Pengantin Tahun 2023 Dipadukan dengan Perhiasan Terbaru

Jakarta, Beritasatu.com - Tampil anggun menawan dan cantik adalah keharusan terutama bagi pengantin wanita. Sebelum jauh hari dari tanggal perhelatan pernikahan, biasanya calon pengantin akan mencari gaun pengantin yang paling cocok dikenakan.

Memilih gaun pengantin bisa membutuhkan waktu lama. Namun, bila kamu sudah mengetahui tren baju pengantin terbaru, tentu akan memudahkanmu saat memilih. Tak hanya gaun, padu padan aksesori yang tepat juga tak kalah penting.

Advertisement

Memakai perhiasan dari Frank & co. bisa menjadi pilihan yang tepat. Koleksi #BrightLoveCollection yang terinspirasi dari sebuah “spark” yang muncul di awal kisah manis sederhana dan akhirnya menjadi sebuah cinta yang utuh akan mengiringi kisah cintamu.

Bentuk menawan perhiasan berlian dari koleksi Bright Love ini bertabur permata sebagai center stone dan dilengkapi dengan emas 18K. Tak hanya cincin, koleksi ini juga terdapat modern diamond pendant, gelang berlian berkualitas, dan anting berlian mewah.

Semua koleksi perhiasan Bright Love dari Frank & co. bisa kamu dapatkan di gerai-gerai Frank & co. yang terdapat di seluruh Indonesia dan di website resmi Frank & co. Sedangkan koleksi lain yang bakal bikin kamu tak bisa berpaling, bisa kamu lihat di Instagram Frank & co. di sini. Tak akan mengecewakan saat kamu #NyatakandenganFranknco rasa cintamu pada pasanganmu.

Koleksi lain yang tak kalah menawan dan bisa menjadi fashion item untuk gaun pernikahanmu adalah perhiasan koleksi Ruby Chain Bracelet, yang merupakan produk gelang berlian terbaru dari Frank & co. Terdapat empat model, di antaranya adalah:

1. Forever Royale Chain Bracelet





Memiliki total berlian 78 butir yang membentuk lambang infinity dengan 1 butir 0.40 carat Oval Ruby. Forever Royale Chain Bracelet cocok sebagai statement piece untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu.

2. Noble Chain Bracelet





Memiliki total berlian 62 butir dengan 0.40 carat Oval Ruby. Gelang ini cocok sekali menghiasi pergelangan tangan kamu dan menemani hari-hari menjalani aktivitas.

3. Riviera Chain Bracelet





Memiliki sebutir Pear Shape Ruby dan dikelilingi oleh berlian sebanyak 46 butir sehingga membentuk gelang sangat cantik ketika menghiasi pergelangan tangan dan mencuri perhatian banyak mata saat melihatnya.

4. Royale Chain Bracelet

Dengan satu butir Oval Ruby yang dikelilingi berlian berjumlah 46 butir cocok sekali untuk #NyatakanDenganFranknco bahwa kamu sangat spesial.

Tren gaun pengantin 2023

Semua pilihan aksesori di atas menjadi sangat cocok bila dipadu padankan dengan tren gaun pengantin tahun ini. Masa pandemi yang terjadi dua tahun ke belakang, ternyata berpengaruh terhadap selera gaun pengantin wanita. Kini, tren gaun pengantin lebih mengarah kepada gelaran pengantin di venue terbuka, sehingga mereka ingin tampil santai dan sederhana.

Saat pandemi, kebanyakan pengantin menggunakan Ball Gown. Namun, tak jarang, pengantin juga menyukai tren model gaun mermaid atau putri duyung. Ternyata kini terbalik, kebanyakan mereka memilih model slim, karena lebih simple.

Beberapa tren gaun pengantin di tahun 2023, di antaranya:

1. Minimalis

Referensi gaun pengantin yang saat ini menjadi tren terutama bagi pengantin wanita adalah konsep minimalis serta simple. Kalau sebelum masa pandemi kebanyakan pengantin memakai gaun model ball gown yang terlihat mewah, kini banyak pengantin yang memilih gaun yang sederhana dan elegan. Tipe elegan dan minimalis ini memang tidak terlalu bergeser dari tahun lalu, yang mengedepankan konsep elegan.

2. Homie

Hampir 70 persen pasangan pengantin melakukan perhelatan dengan konsep outdoor, sehingga mereka seringkali memilih gaun yang lebih simpel. Bahkan mereka lebih ingin mengesankan untuk lebih santai, simple dan homie. Venue outdoor yang terbuka dengan tamu yang minimalis, akan lebih mengesankan acara yang hangat antara sang pengantin dan tamu undangan.

3. Warna brown dan baby blue





Pergeseran warna ternyata juga terjadi di tahun 2023, dilihat dari gerai sewa gaun pengantin. Namun setengah tahun terakhir, di mana pandemi sudah melandai dan acara pernikahan kembali banyak dilakukan dalam skala besar, gaun-gaun pengantin kembali popular. Gaun-gaun ini hadir dengan warna yang juga berubah seperti warna brown, baby blue dan warna lainnya.

4. Warna-warni untuk gaun tradisional

Tren gaun pernikahan tradisional tahun 2023 juga tidak selalu warna putih, namun beralih ke warna yang beragam atau warna-warni. Mungkin karena menginginkan kesan lebih “wah” atau heboh, jadi kesan warna-warni mendominasi untuk gaun pengantin tradisional.

BACA JUGA

Setjen DPD RI Luncurkan Aplikasi JDIH di Platform Android

Jadi, jika ditanya mengenai tren yang akan terjadi pada dua hingga tiga tahun ke depan, maka gaun pengantin akan terus berkembang sesuai dengan selera, walaupun pergeserannya tidak terlalu signifikan. Bila masa pandemi dengan ruang serta tamu yang terbatas, setelah pandemi usai tentunya memiliki ruang yang lebih luas, dan ini berpengaruh pada tren gaun pernikahan pilihan calon pengantin.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini